ضبط 21 طن أسماك ماكريل منتهى الصلاحية خلال حملة رقابية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، على تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات والثلاجات والمصانع غير المرخصة، لمكافحة الغش التجارى وضبط السلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

وفى هذا السياق شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بحملات تموينية مكثفة بمركز إيتاى البارود، لمواجهة بيع السلع المدعمة والمنتهية الصلاحية

وأسفرت تلك الحملات، عن ضبط 865 كرتونة سمك ماكريل مجمد بإجمإلى 21 طنا داخل أحد ثلاجات حفظ الأطعمة منتهية الصلاحيه، وتم التحفظ على المضبوطات، واتخإذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخألفين.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية بالبحيرة.