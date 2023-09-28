ضبط 1200 علبة سجائر تباع بأزيد من التسعيرة ودواجن مجهولة المصدر بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت مباحث التموين بكفرالشيخ، برئاسة رئيس مباحث التموين، من ضبط كمية من الدواجن المجمدة مجهولة المصدر فى أحد المطاعم بمدينة كفرالشيخ، وكمية من السجائر تباع بأزيد من التسعير، لدى صاحب محل بقال ببلطيم، وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

وضبطت حملة التموين ، "ب.م.ع"، 30 سنة، صاحب مطعم مأكولات ببندر كفرالشيخ، وعثر بحوزته فى المطعم على 325 كيلو دواجن مجمدة، بدون بيانات ولا فواتير "مجهولة المصدر" وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

وتمكنت حملة التموين بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من ضبط 1200 علبة سجائر ، "م.ن.ا " ، 45 سنة، مالك محل بقالة وبيع سجائر فى مدينة بلطيم ، تبين أنه يبيع بأزيد من السعر الرسمى وبسعر مضاعف ، لتحقيق أرباح غير مشروعة.