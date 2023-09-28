اليوم السابع
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ضبط المتهم بإلقاء قمامة على سيارة بمدينة نصر

الخميس، 28 سبتمبر 2023 08:10 م
ضبط المتهم بإلقاء قمامة على سيارة بمدينة نصر أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى "تيك توك" متضمن تضرر إحدى المواطنات من أحد الأشخاص لقيامه بوضع مخلفات على السيارة خاصتها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة.
 
بالفحص تبين أنه بتاريخ 25 الجارى تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من إحدى المواطنات "مقيمة بدائرة القسم" بتضررها من عاطل لقيامه بإلقاء مخلفات أعلى السيارة خاصتها حال توقفها أمام العقار سكنها وعللت قيامه بذلك لإنقطاعها عن تقديم المساعدات المالية له.
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكور ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه للضغط على المذكورة للإستمرار فى تقديم المساعدات له.
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

قمامة

الداخلية

حوادث

مدينة نصر



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