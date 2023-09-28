صعق كهرباء ينهى حياة عامل فى أوسيم بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

أصيب عامل بصعق كهربائي ، مما أسفر عن مصرعه في الحال، في أوسيم بمحافظة الجيزة، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

كانت تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص في أوسيم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن عامل أصيب بصعق كهربائي أدى إلى وفاته في الحال.

استمع رجال المباحث لأقوال أفراد من أسرة الضحية، وشهود عيان، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.