صحة كفر الشيخ تغلق 9 منشآت طبية مخالفة وإجراءات لغلق 42 منشأة أخرى

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، نظّم الدكتور محمود صبري، مدير إدارة العلاج الحر، حملة مرور شملت جميع مراكز المحافظة في توقيت واحد، لضبط المخالفات وتنفيذ قرارات الغلق بخصوص المنشآت المخالفة للقانون.

أسفرت الحملة عن غلق 9 منشآت طبية غير حكومية، وتشميعها بالشمع الأحمر على خلفية مخالفتها للقانون وصدور قرارات غلق بحقها، وذلك بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية ومديرية الأمن ومجالس المدن.

كما أسفرت الحملة أيضًا عن المرور على 129 منشأة طبية خاصة، وجاري غلق 42 منشأة مخالفة، وستقوم إدارة العلاج الحر بإصدار قرارات غلق لها، وذلك لتنفيذ غلقها في أقرب وقت ممكن.

جدير بالذكر أن إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية تقوم بالدور الرقابي على المنشآت الطبية الغير حكومية وتقوم بإصدار التراخيص لها، وذلك تحت مظلة القانون 51 لسنة 1981 وتعديلاته، وهذه المنشآت تشمل المستشفيات الخاصة، والمراكز الطبية الخاصة، والعيادات الخاصة، وعيادات الأسنان، ومراكز العلاج الطبيعي، ومعامل التحاليل، ومراكز الأشعة، ومحلات النظارات، وغيرها من المنشآت الطبية الغير حكومية.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة، وكيل الوزارة، على أهمية المتابعة الدقيقة والمستمرة لتلك المنشآت، حيث يعد القطاع الخاص هو الجناح الآخر المكمل للقطاع الصحي الحكومي بمحافظة كفر الشيخ، وذلك لضمان جودة الخدمة المقدمة في القطاع الخاص، ولضمان حصول المواطن على خدمة طبية لائقة ومناسبة للعبء المادي الذي يتحمله في سبيل الوصول للخدمة.