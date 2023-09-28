اليوم السابع
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الخميس، 28 سبتمبر 2023 03:42 م
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سيدنى.. انهيار رافعة بسوق السمك الجديد فى أستراليا

الخميس، 28 سبتمبر 2023 02:40 م
سيدنى.. انهيار رافعة بسوق السمك الجديد فى أستراليا سقوط رافعة - أرشيفية
وكالات

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نُقل رجل إلى المستشفى مصابًا بجروح في الظهر بعد انهيار رافعة في موقع بناء سوق السمك في سيدني، أستراليا، اليوم الخميس.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، تم استدعاء خدمات الطوارئ إلى موقع البناء الواقع على طريق بريدج رود في جليب بعد منتصف النهار مباشرة بعد سقوط ذراع الرافعة على السقالة، وأكدت شركة البناء المتعددة المالكة للرافعة، أن الرافعة انهارت داخل موقع العمل.

وقال متحدث باسم الشركة "وقع حادث خطير في موقع سوق السمك الجديد في سيدني، حيث انهارت رافعة مما أدى إلى إصابة عامل.. وتم نقل العامل إلى المستشفى وحالته مستقرة".

وأضاف الرافعة موجودة ضمن مجمعات الموقع. تم إخلاء الموقع ولا يوجد أي خطر على القوى العاملة أو الجمهور.

وتوجه المسعفون إلى الرجل المصاب قبل نقله إلى المستشفى بسبب إصابات في الظهر.

 


استراليا

سيدنى

سوق سمك

سقوط رافعة



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