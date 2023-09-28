اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 سبتمبر 2023 09:51 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

سويسرا فقدت 10% من أنهارها الجليدية خلال عامين فقط بسبب التغيرات المناخية

الخميس، 28 سبتمبر 2023 09:08 م
سويسرا فقدت 10% من أنهارها الجليدية خلال عامين فقط بسبب التغيرات المناخية نهر جليدى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أظهرت أبحاث أن سويسرا فقدت 10% من أنهارها الجليدية خلال عامين فقط، شهدا ارتفاع درجات الحرارة فى الصيف وانخفاض تساقط الثلوج شتاء، بحسب سكاى نيوز.

وقال باحثون إن البلاد فقدت قدرا كبيرا من الجليد خلال 24 شهرا، يماثل ما خسرته فى العقود الثلاثة التى سبقت عام 1990، ووصفوا ذوبان الجليد بأنه "كارثى".

وشهدت سويسرا اختفاء 4% من إجمالى حجم الأنهار الجليدية عام 2023، وهو ثانى أكبر انخفاض فى عام واحد، بالإضافة إلى انخفاض قياسى بنسبة 6% فى عام 2022.

وقال فريق باحثين يراقب الأنهار الجليدية فى سويسرا، إن الخسارة الهائلة للجليد ترجع إلى شتاء شهد كميات منخفضة للغاية من الثلوج التى تتساقط فوق الأنهار الجليدية وتحميها من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، فضلا عن ارتفاع درجات الحرارة فى الصيف.

وتأثرت سويسرا بأكملها، حيث تحتل جبال الألب مساحة واسعة عبر معظم المناطق الجنوبية والوسطى من البلاد، رغم ذوبان الأنهار الجليدية فى المناطق الجنوبية والشرقية تقريبا بنفس سرعة ذوبان الجليد القياسى عام 2022.

وأظهرت صور نشرها قائد فريق البحث ماتياس هاس على منصات التواصل الاجتماعي، خلال رحلات جمع البيانات فى الأسابيع الأخيرة، أن ذوبان الجليد أدى إلى تشكل بحيرات جديدة وتيارات من المياه الجارية عبر الكهوف، وصخور عارية كانت مكسوة سابقا بالثلج.

وقال هاس: "كان هذا العام مشكلة كبيرة بالنسبة للأنهار الجليدية، لأنه كان هناك القليل من الثلوج فى الشتاء، وكان الصيف دافئا للغاية".

وأضاف: "الجمع بين هذين العاملين أسوأ ما يمكن أن يحدث للأنهار الجليدية".

ويوجد أكثر من نصف الأنهار الجليدية فى جبال الألب فى سويسرا، التى تعد موطنا لأكبر الأنهار الجليدية فى أوروبا، بينما ترتفع درجات الحرارة بشكل متسارع بسبب تغير المناخ.

وفى بعض الأماكن، ظهرت جثث مفقودة منذ فترة طويلة بعد تقلص الغطاء الجليدي.


سويسرا

تغير المناخ

انهار جليدية

درجات الحرارة



الموضوعات المتعلقة

مدير معهد الجيوفيزياء بالمغرب لـ"اليوم السابع": زلزال الحوز "جرس إنذار".. تغيرات المناخ عصفت بطبيعة "المتوسط".. توقعات بمزيد من الكوارث الطبيعية بالمنطقة.. وإجراءات مصر الاستباقية تحميها ونشكر الرئيس السيسى

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 07:00 م

أسوشيتدبرس: الأمريكيون يحملون تغير المناخ مسئولية الطقس المتطرف هذا الصيف

الإثنين، 25 سبتمبر 2023 03:06 م

البيئة: تأثير تغير المناخ يحدث بسرعة أكثر مما نتوقع

الأحد، 24 سبتمبر 2023 03:34 م

10 معلومات عن دور الذكاء الاصطناعى فى حشد الجهود الدولية حول قضية تغير المناخ

الأحد، 24 سبتمبر 2023 01:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة