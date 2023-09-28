زلزال بقوة 4 درجات يضرب مدينة كهرمان مرعش فى تركيا

وكالات الأنباء

ضرب زلزال بقوة 4 ريختر مدينة كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا اليوم الخميس، حسبما أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية AFAD.

وتم تسجيل الهزة عند الساعة 09:18 بالتوقيت المحلي في منطقة البستان على عمق 14.37 كم.

والسبت الماضى، ضرب زلزال بقوة 4.6 درجة على مقياس ريختر ولاية كهرمان مرعش جنوب شرق تركيا، حسب ما ذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية.

وأفادت المعلومات الواردة فى الموقع الإلكترونى لرئاسة إدارة الكوارث والطوارئ، بأنه تم تسجيل الزلزال فى منطقة غوكسون، ووقع مركزه على عمق حوالى 8.48 كيلومتر تحت الأرض.