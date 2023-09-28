رياضة الأقصر تدعم الفتيات ضمن المشروع القومى لرياضة المرأة.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

تشهد مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر ، دعما للفتيات فى مراكز الشباب المختلفة ضمن المشروع القومي لرياضة المرأة، حيث يتم تكثيف التدريبات بمراكز رياضة المرأة في مراكز الشباب استعدادا للمشاركة في اللقاء الرياضي المجمع بالمدينة الشبابية بالأقصر.

ويضيف وكيل شباب ورياضة الأقصر، أنه يتم يتم تنفيذ المشروع القومي لرياضة المرأة بمشاركة أعضاء مركز رياضة المرأة للمشاركة في اللقاء الرياضي المجمع بالمدينة الشبابية بالأقصر، ويشارك اعضاء المشروع في ( الكرة الطائرة - تنس طاولة - كرة اليد - الكاراتية - عروض رياضية)، وفي ظل الجمهورية الجديدة وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتتولي القيادة السياسية اهتماما خاصا بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وجعل الرياضة أسلوب حياة لكل أفراد وفئات المجتمع المصري، وتحت إشراف الدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة، وصلاح عز مدير ادارة الرياضة، والكابتن محمود حسانى وأعضاء إدارة الرياضة بالمديرية.