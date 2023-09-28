اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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روسيا: نراقب محاولات أمريكا لتنظيم الوضع فى مولدوفا قبل الانتخابات

الخميس، 28 سبتمبر 2023 04:00 ص
روسيا: نراقب محاولات أمريكا لتنظيم الوضع فى مولدوفا قبل الانتخابات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
أ ش أ

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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن روسيا ترى وجودا متزايدا للممثلين الأمريكيين في مولدوفا قبل الانتخابات في الجمهورية.


وأضافت زاخاروفا - في تصريحات أوردتها وكالة تاس - "في الفترة التي سبقت الانتخابات المحلية العامة في مولدوفا في 5 نوفمبر، انخرطت الإدارة الأمريكية بنشاط في إصلاح قطاعي أمن المعلومات وإنفاذ القانون في مولدوفا". 


وتابعت "سافر وفدان أمريكيان برئاسة المبعوث الخاص ومنسق مركز المشاركة العالمية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية جيمس روبين ونائب مساعد وزير الخارجية للبرامج والعمليات في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية راشيل شيلر إلى مولدوفا في الفترة ما بين 18 سبتمبر و19 سبتمبر".


وأعربت زاخاروفا عن أملها في ألا يصبح مثل هذا الوضع "نذيرا لأزمة سياسية".


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