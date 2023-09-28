رفع 2100 حالة تعدٍ على الطريق العام بجنوب الجيزة وحدائق الأهرام

كتبت – مرام محمد

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حي الهرم بتكثيف الحملات على مدار اليوم بقطاع هضبة الأهرام لمنع إشغالات ومخالفات المقاهي والمطاعم والمحال وتحسين حالة النظافة استجابة للشكاوى الواردة من المواطنين.

واطلع المحافظ علي نتائج الحملات التي أسفرت عن رفع 1200 حالة إشغال للمقاهي والكافيهات والمحال العامة بقطاعات ( ز، ل ، ك ، ط ، ب) وذلك للتعدي على الطريق العام بوضع الكراسي والترابيزات وإحداث ضوضاء على مدار اليوم وعدم الالتزام بمواعيد الغلق مع رفع كافة المخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تمكنت الحملات بقطاع هضبة الأهرام من رصد مخالفة بالفراغ السياحى للعقار رقم 2أ والتى تم إيقافها على الفور، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المالك بالإضافة لتوجيه حملة لرفع المخلفات من الأراضى الفضاء بنطاق المدينة والتى تمكنت من رفع المخلفات بقطع أراضى ( 224 ب، 66 ن).

وتابع محافظ الجيزة جهود حملات حي جنوب الجيزة والتي استهدفت تحقيق الانضباط بالشارع وذلك بالتعاون مع شرطة المرافق وشملت ميدان الجيزة وشوارع المدرسة و أحمد ماهر و سعد زغلول و الصناديلي والغرفة التجارية و المحطة و زكريا بن بخنس ومراد، وأسفرت عن رفع حوالي 910 حالات إشغال للمحال والمنشآت التجارية مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشدد محافظ الجيزة على مواصلة شن الحملات وعدم السماح بالتعدي على أرصفة المشاة والطريق العام على مدار اليوم.