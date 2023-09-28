رئيس قضايا الدولة يشارك فى دورة فن صياغة عقود الاستثمار وطرق فض منازعاتها بالإسكندرية

كتب أحمد إسماعيل

حضر اليوم المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة فعاليات اليوم الأول من دورة فن صياغة عقود الاستثمار وطرق فض منازعتها بأحد الفنادق بمحافظة الإسكندرية.

كما حضر فعاليات اليوم الأول للدورة المستشارين نواب رئيس الهيئة كل من:

المستشار/ عبد العال جرنه رئيس إدارة التفتيش الفني.

المستشار / محمد حسن الأمين العام.

المستشار / هاني محمد علي مدير مركز الدراسات رئيس المكتب الفني .

المستشار / عبد الحميد نجاشي نائب رئيس مركز الدراسات نائب رئيس قسم المنازعات الخارجية .

المستشار / دكتور محمود عرفات الأمين العام المساعد.

المستشار / أحمد سعد المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة.

المستشار / وليد عناني الأمين العام المساعد

المستشارة/ مرفت عراقي عضو مركز الدراسات.

المستشارة / سلمى أمين عضو مركز الدراسات منسق الدورة.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.