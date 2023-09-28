وأعلن بسيونى أنه من المقرر إعادة افتتاح سينما هبس وقصر ثقافة موط بالوادي الجديد خلال شهر أكتوبر المقبل، بعد تطويرهم ورفع كفاءتهم، وذلك ضمن خطة قصور الثقافة لإعادة تشغيل قصور الثقافة بالمحافظات، مؤكداً أنه تم إعداد برنامجاً متنوعاً يضم أنشطة فكرية وإبداعية متعددة إلى جانب فعاليات تساهم في اكتشاف ودعم الموهوبين من أبناء المحافظة .

وأضاف بسيوني أنه جاري العمل أيضاً على تطوير ورفع كفاءة مسرح الطور وقصر ثقافة القناطر الخيرية لإعادة افتتاحهم قريباً، لإثراء المجتمع ثقافياً وفنياً، إضافة إلى المساهمة في الارتقاء بالوعي والذوق العام .

يذكر أن سينما هبس تبلغ مساحتها 1156م2، وتم تطويرها بتكلفة 23 مليون جنيه، حيث تتكون من مسرح كبير مجهز للعرض السينمائي وستة مكاتب إدارية .

