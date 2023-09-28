ختام فعاليات حملة التربية الإيجابية بتضامن الدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

اختتمت مديرية التضامن الإجتماعى بمحافظة الدقهلية ، فعاليات حملة التربية الإيجابية، حيث نظمت المديرية، ختام فعاليات حملة التربية الإيجابية، وذلك بحضور كل من ناجي شحاتة، مدير إدارة تمى الأمديد الاجتماعية، ورئيسة قسم شؤون المرأة بإدارة تمى الأمديد، أميرة فوزى الأخصائية بإدارة شؤون المرأة بالمديرية.

وتضمنت الفاعليات عرض ماتم تحقيقة خلال الحملة، وتوضيح أسس التربية الإيجابية السليمة، وطرق التربية الحديثة، وكيفية تطبيقها مع فئات العمر المختلفة للأطفال، وكذلك تناولت الفاعلية موضوع الألف يوم الأولى فى حياة الطفل اى منذ كونه جنين وحتى نهاية السنة الثانية من عمره.

وتم التفاعل بين المنصة والسادة الحضور من أهالى تمى الأمديد وذلك من خلال إعطائهم الفرصة لعرض بعض المشكلات التى يعانون منها مع الأبناء وجاء الرد من قبل السادة المتخصصين بما يفيد بعض الحلول التى تساعدهم على تجاوز تلك المشكلات مع الابناء.

شارك في الفعاليات الدكتوره شيرين شلبايه، دكتور النساء والتوليد بإدارة تمي الامديد، الدكتور احمد حسن، اخصائي العلاج النفسي بكليه الخدمة الاجتماعية، الشيخ محمد رمضان، ( إمام وخطيب )، الشيخ الدكتور قابيل حامد قابيل.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتورة نفين قباج، وزيرة التضامن الإجتماعى، ورعاية محافظ الدقهلية الدكتور أيمن مختار، وبتوجيهات وكيل وزارة التضامن الاجتماعى دكتور وائل عبد العزيز.