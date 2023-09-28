حياة كريمة.. "تعليم أسوان": دخول 25 مدرسة جديدة الخدمة مع بداية العام الدراسى

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

أكد عبد الكريم لطفى، مدير عام مديرية التربية والتعليم بأسوان ، أن هناك 25 مدرسة جديدة وإحلال وتجديد تدخل الخدمة مع بداية العام الدراسى الجديد 2023/2024، وذلك بعد تطويرها وبنائها بواسطة المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة".

وأضاف عبد الكريم لطفى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الـ25 مدرسة تم الانتهاء من إنشائها وصيانتها بالكامل وإنهاء أعمال الإحلال والتجديد لها بمعرفة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، فى قرى ومراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة وأسوان، وذلك ضمن خطة إدراج 34 مدرسة هذا العام.

وأوضح مدير عام مديرية التربية والتعليم بأسوان، أن العام الدراسى الماضى شهد إدراج أكثر من 35 % من المدارس فى قرى حياة كريمة بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة، بإجمالى 410 مدرسة بمختلف المراحل التعليمية، موضحاً أن إجمالى عدد المدارس التى تبدأ فيها الدراسى مع العام الدراسى الجديد أصبح نحو 1503 مدرسة.