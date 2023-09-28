اليوم السابع
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توافد المواطنين على ضريح "عبد الناصر" لإحياء الذكرى الـ 53 لرحيله

الخميس، 28 سبتمبر 2023 11:03 ص
توافد المواطنين على ضريح "عبد الناصر" لإحياء الذكرى الـ 53 لرحيله ضريح جمال عبد الناصر
كتب ندى سليم_ تصوير خالد كامل _ إبراهيم سعيد

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استقبل المهندس عبد الحكيم جمال عبد الناصر، نجل الزعيم الراحل، المواطنين، فى ضريح والده، في ذكرى رحيله الذى رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم، 28 سبتمبر لعام 1970، وحرص نجل الزعيم الراحل على قراءة الفاتحة أمام الضريح،  والترحيب بالمواطنين والتقاط الصور التذكارية معهم، وسط توافد كبير من محبي الرئيس الراحل الذى سطر تاريخ مصر في مرحلة هامة ودقيقة في عمر الوطن.
 
الجدير بالذكر أن الزعيم الراحل وقائد ثورة يوليو، مر على رحيله 53 عاما ، فقد ولد في 15 يناير لعام 1918 في 18 شارع قنوات في حي باكوس الشعبي بالإسكندرية، وتوفي في مثل هذا اليوم.

ذكرى وفاة جمال عبد الناصر

رحيل جمال عبد الناصر

عبد الحكيم عبد الناصر

ضريح جمال عبد الناصر

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