تقرير: الخوف يسيطر على مستثمرى وول ستريت بسبب تراجع مؤشر S&P 500

كتب محمود عسكر

تساءل تقرير نشر اليوم على على موقع "ماركت ووتش": هل المستثمرون على وشك خسارة التعافي الذي حققته سوق الأوراق المالية هذا العام بشق الأنفس؟ مشيرا إلى أن سبتمبر على وشك تقديم أسوأ أداء شهري لمؤشر S&P 500 لعام 2023 بعد انخفاض بنسبة 5.1٪ (شهد ديسمبر 2022 انخفاضًا بنسبة 5.8٪).

وأكد التقرير أنه إذا تمكن المؤشر من التمسك بالعائد الذي حققه حتى الآن هذا العام بنسبة 11٪، فهذا أفضل من عام 2022، ولكن ربما لا يكون هذا هو الانتعاش الذي كان يأمله الكثيرون، ومن الممكن أن يجعل الخوف المتزايد بين المستثمرين الأشهر الثلاثة المقبلة صعبة.

ويقول فريق في HSBC بقيادة كبير الاستراتيجيين للأصول المتعددة ماكس كيتنر، إن الأمور قاتمة للغاية، ولا ينبغي استبعاد حدوث مفاجأة صعودية.

وقال الخبراء الاستراتيجيون في بنك HSBC في تقرير: "الفرق الرئيسي بين عمليات البيع بسبب أسعار الفائدة في العام الماضي هو أن ذلك لم يحدث تحسباً لتباطؤ كبير في النمو، ولكن بدلاً من ذلك بسبب أن النمو لا يزال مرناً للغاية، لا سيما في الولايات المتحدة"، "ونتيجة لذلك، ظلت هوامش الائتمان أكثر استقرارا مقارنة بالأسهم".

ويلتزم بنك HSBC بزيادة وزنه في الأسهم الأمريكية، وبصرف النظر عن الثقة في الأسهم الأمريكية، فإنهم يفضلون على نطاق واسع الأصول الأمريكية على الأصول ذات المخاطر الأوروبية مع دخول الربع الرابع، "السبب بسيط: إن توقعات النمو المتفق عليها في الأمد القريب بالنسبة للولايات المتحدة لا تزال منخفضة للغاية ــ على غرار ما حدث في الربعين الأخيرين، لذا فإن مستوى المفاجآت الإيجابية لا يزال منخفضًا جدًا.