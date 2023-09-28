تفاصيل إحالة عاطل انتحل صفة فنى أجهزة لسرقة المواطنين بالقاهرة للمحاكمة الجنائية

كتب سليم على

أحالت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة عاطل للمحاكمة الجنائية، لاتهامه ب النصب على المواطنين فى منطقة مصر القديمة، حيث اعترف بارتكابه وقائع سرقة بأسلوب انتحال الصفة.

وأضاف المتهم خلال التحقيقات، أنه أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، انتحل فيها صفة فنى أجهزة كهربائية بشركة مشهورة، يتلقى اتصالات من خلالها من قبل مواطنين يرغبون فى تصليح أجهزتهم، ويحدد لهم موعد ويذهب لهم ويحصل على الجهاز ويستولى عليه.

أحد الضحايا (قهوجى - مقيم بدائرة القسم) حرر محضرا يفيد، بأنه تم التواصل مع شخص من هاتف "محدد" ، وأوهمه بأنه يعمل بمركز صيانة شركة أجهزة كهربائية عقب ذلك حضر لمسكنه شخص منتحلاً صفة موظف بذات الشركة وتحصل منه على شاشة "تليفزيون" خاصة به بدعوى إصلاحها إلا أنه اكتشف قيام الأخير بالنصب عليه وسرقته.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (عاطل - مقيم بمحافظة الجيزة) ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "إنتحال الصفة"، وتم بإرشاده ضبط جهاز التلفاز لدى عميله "سيئ النية" (فنى أجهزه كهربائية - مقيم بمحافظة الجيزة) ، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم والجهاز المضبوط واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.