اليوم السابع
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الخميس، 28 سبتمبر 2023 08:42 ص
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تعرف على عدد مشروعات حياة كريمة بكفر الشيخ ونسب التنفيذ × 20 معلومة

الخميس، 28 سبتمبر 2023 08:00 ص
تعرف على عدد مشروعات حياة كريمة بكفر الشيخ ونسب التنفيذ × 20 معلومة مركز شباب ابيانه
كفر الشيخ- محمد سليمان

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قاربت مشروعات حياة كريمة بمحافظة كفر الشيخ، على الانتهاء، وستبدأ المرحلة الثانية من حياة كريمة بـ 4 مراكز بمحافظة كفر الشيخ، وفيما يلى أبرز المشروعات ومعلومات عما تم تنفيذه: 
 
1-  مبادرة حياة كريمة بمطوبس بمحافظة كفر الشيخ يستفيد منها 18 قرية و187
2-  عدد المشروعات الجارى انشاؤها فى كافة القطاعات 603 مشروعا.
3-  تنفيذ 30 مشروعا للصرف الصحى، بنسبة تنفيذ 87%، أما مشروعات الصرف الصحى " وصلات منزليه، نسبة التنفيذ 90%، وجارى العمل فى 13 مشروعاً
4-  تم الانتهاء من 52 مدرسة ما بين انشاء جديدة وصيانة وإحلال وتجديد، بنسبة تنفيذ 99.5%، وجارى العمل بمدرسة إبراهيم الدسوقي
5-  الانتهاء من إنشاء المجمعات الخدمية بنسبة تنفيذ 100%، بقرى الجزيرة الخضراء، والبطراط، وبرنبال، ومنية المرشد، وبنى بكار.
6-  تم الانتهاء من المجمعات الزراعية بنسبة تنفيذ 100%، بقرى منية المرشد، وبنى بكار وبرمبال، والجزيرة الخضراء ومنية المرشد،.
7-  تبطين 16 ترعة بنسبة تنفيذ 69%.
8-  تم الانتهاء من 11 كبرى ما بين انشاء جديد وإحلال وتجديد، وجارى العمل فى 11 كوبرى بنسبة تنفيذ 73%.
9-  إنشاء 23 مشروعا خاصا بمياه الشرب بنسبة تنفيذ 97.5%.
10- جارى العمل فى 18 مشروع بمحور شبكات الألياف الضوئية، بنسبة تنفيذ 36%
11- إنشاء 15 مشروع غاز طبيعى، بنسبة التنفيذ 50%.
12- إنشاء 5 وحدات إطفاء بقرى برمبال ووالبطراط، وبنى بكار ومنية المرشد والجزيرة الخضراء، بنسبة تنفيذ 35%.
13- إقامة 5 مواقف، بإنشاء موقف يضم تنتدات ومظلات بقرى برمبال، وبنى بكار ومنية المرشد والجزيرة الخضراء.
14- إقامة 5 أسواق نموذجية بقرى برمبال وابيانه والبصراط، وبنى بكار والجزيرة الخضراء.
15- إقامة 18 عمارة سكنية، منهم 9 عمارات سكنية بالجزيرة الخضراء، و3 عمارات سكنية ببرنمبال، و5 عمارات سكنية بمنية المرشد، وعمارة سكنية بالقنى.
16- إنشاء 6 وحدات اجتماعية ومراكز تنمية أسرة بابيانه والجزيرة الخضراء ووبالروس وأبو دونيا، وبنى بكار بنسبة تنفيذ 69%.
17- الانتهاء من 13 مشروع ما بين انشاء جديد ملاعب ومراكز شباب ومقرات إدارية أو رفع كفاءة، وجارى العمل فى مركزين بنسبة تنفيذ98%.
18- الانتهاء من نقاط الإسعاف وعددهم 6 نقاط بنسبة تنفيذ 100%.
19- 23 مشروع بقطاع الصحة، تم الانتهاء من 10 مشروعات بنسبة تنفيذ 100%، أما مشروعات الصحة انشاء جديد 13 بنسبة تنفيذ 62%.
20- تنفيذ 20 مشروع تحسين شبكات الكهرباء وإنشاء لوحة توزيع بنسبة تنفيذ 63%. 
مجمعات خدمية بقرية الجزيرة الخضراء
مجمعات خدمية بقرية الجزيرة الخضراء

مركز شباب ابيانه
مركز شباب ابيانه

وحدات سكنية بقرى حياة كريمة
وحدات سكنية بقرى حياة كريمة

وحدة طب اسرة
وحدة طب اسرة

وحدة طب الاسرة بابيانه
وحدة طب الاسرة بابيانه

 


كفر الشيخ

حياة كريمة

غاز طبيعى

مطوبس

شباب كفر الشيخ

قطاع الكهرباء



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