تعرف على عدد مشروعات حياة كريمة بكفر الشيخ ونسب التنفيذ × 20 معلومة

كفر الشيخ- محمد سليمان

قاربت مشروعات حياة كريمة بمحافظة كفر الشيخ، على الانتهاء، وستبدأ المرحلة الثانية من حياة كريمة بـ 4 مراكز بمحافظة كفر الشيخ، وفيما يلى أبرز المشروعات ومعلومات عما تم تنفيذه:

1- مبادرة حياة كريمة بمطوبس بمحافظة كفر الشيخ يستفيد منها 18 قرية و187

2- عدد المشروعات الجارى انشاؤها فى كافة القطاعات 603 مشروعا.

3- تنفيذ 30 مشروعا للصرف الصحى، بنسبة تنفيذ 87%، أما مشروعات الصرف الصحى " وصلات منزليه، نسبة التنفيذ 90%، وجارى العمل فى 13 مشروعاً

4- تم الانتهاء من 52 مدرسة ما بين انشاء جديدة وصيانة وإحلال وتجديد، بنسبة تنفيذ 99.5%، وجارى العمل بمدرسة إبراهيم الدسوقي

5- الانتهاء من إنشاء المجمعات الخدمية بنسبة تنفيذ 100%، بقرى الجزيرة الخضراء، والبطراط، وبرنبال، ومنية المرشد، وبنى بكار.

6- تم الانتهاء من المجمعات الزراعية بنسبة تنفيذ 100%، بقرى منية المرشد، وبنى بكار وبرمبال، والجزيرة الخضراء ومنية المرشد،.

7- تبطين 16 ترعة بنسبة تنفيذ 69%.

8- تم الانتهاء من 11 كبرى ما بين انشاء جديد وإحلال وتجديد، وجارى العمل فى 11 كوبرى بنسبة تنفيذ 73%.

9- إنشاء 23 مشروعا خاصا بمياه الشرب بنسبة تنفيذ 97.5%.

10- جارى العمل فى 18 مشروع بمحور شبكات الألياف الضوئية، بنسبة تنفيذ 36%

11- إنشاء 15 مشروع غاز طبيعى، بنسبة التنفيذ 50%.

12- إنشاء 5 وحدات إطفاء بقرى برمبال ووالبطراط، وبنى بكار ومنية المرشد والجزيرة الخضراء، بنسبة تنفيذ 35%.

13- إقامة 5 مواقف، بإنشاء موقف يضم تنتدات ومظلات بقرى برمبال، وبنى بكار ومنية المرشد والجزيرة الخضراء.

14- إقامة 5 أسواق نموذجية بقرى برمبال وابيانه والبصراط، وبنى بكار والجزيرة الخضراء.

15- إقامة 18 عمارة سكنية، منهم 9 عمارات سكنية بالجزيرة الخضراء، و3 عمارات سكنية ببرنمبال، و5 عمارات سكنية بمنية المرشد، وعمارة سكنية بالقنى.

16- إنشاء 6 وحدات اجتماعية ومراكز تنمية أسرة بابيانه والجزيرة الخضراء ووبالروس وأبو دونيا، وبنى بكار بنسبة تنفيذ 69%.

17- الانتهاء من 13 مشروع ما بين انشاء جديد ملاعب ومراكز شباب ومقرات إدارية أو رفع كفاءة، وجارى العمل فى مركزين بنسبة تنفيذ98%.

18- الانتهاء من نقاط الإسعاف وعددهم 6 نقاط بنسبة تنفيذ 100%.

19- 23 مشروع بقطاع الصحة، تم الانتهاء من 10 مشروعات بنسبة تنفيذ 100%، أما مشروعات الصحة انشاء جديد 13 بنسبة تنفيذ 62%.

20- تنفيذ 20 مشروع تحسين شبكات الكهرباء وإنشاء لوحة توزيع بنسبة تنفيذ 63%.