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ترامب يفوز بمناظرة الجمهوريين الثانية رغم غيابه.. و"CNN": تصفها بالـ "فوضوية"

الخميس، 28 سبتمبر 2023 10:55 ص
ترامب يفوز بمناظرة الجمهوريين الثانية رغم غيابه.. و"CNN": تصفها بالـ "فوضوية" ترامب
كتبت: نهال أبو السعود

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انتهت المناظرة التمهيدية الرئاسية الثانية للحزب الجمهوري لعام 2024 والتي جرت ليلة الأربعاء في مكتبة رونالد ريجان الرئاسية في كاليفورنيا، تماما كما بدأت مع وجود الرئيس السابق دونالد ترامب ــ الذي لم يظهر بعد إلى جانب منافسيه على خشبة المسرح ــ باعتباره المرشح الأوفر حظا للحزب في الصدارة.

وفقا لشبكة سي إن إن، قدم المتنافسون السبعة من الحزب الجمهورى في المواجهة عددًا من اللحظات التي لا تنسى، بما في ذلك حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة نيكي هالى وهي تفرغ ما بدا في كثير من الأحيان وكأنه إحباط مكبوت تجاه رجل الأعمال فيفيك راماسوامي، حيث قالت له: "بصراحة، في كل مرة أسمعك أشعر بالغباء قليلاً تجاه ما تقوله".

وانتقد اثنان من المرشحين غياب ترامب، حيث قال حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس إنه "مفقود في الحدث"، في حين أطلق حاكم ولاية نيوجيرسي السابق، كريس كريستي، على الرئيس السابق لقب "دونالد داك" وقال إنه يختبئ خلف مضارب الجولف الخاصة به بدلاً من الدفاع عن سجله على المسرح.

كما وجه الحزب الجمهوري انتقادات مبكرة للرئيس جو بايدن، إذ قال السيناتور عن ولاية كارولينا الجنوبية، تيم سكوت، إن بايدن، بدلاً من الانضمام إلى نقابة عمال السيارات المضربين على خط الاعتصام يوم الثلاثاء في ميشيجان، يجب أن يكون على الحدود الجنوبية.

وقال نائب الرئيس السابق مايك بنس إن بايدن يجب أن يكون "على خط البطالة"، وقال حاكم ولاية داكوتا الشمالية، دوج بورجوم، إن بايدن يتدخل في "الأسواق الحرة".

 

ومع ذلك، فإن ما حدث في المناظرة، من غير المرجح أن يغير مسار سباق الحزب الجمهوري الذي ظل فيه ترامب مهيمنا في استطلاعات الرأي الوطنية وفي الولايات المبكرة، وكان من الممكن أن يؤدي الحديث المتبادل الفوضوي الذي يصعب تتبعه في كثير من الأحيان إلى دفع العديد من المشاهدين إلى الابتعاد تمامًا.

 

 


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مايك بنس

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