ترامب يخاطب عمال السيارات المضربين فى ميشيجان وينتقد بايدن والشركات

وكالات

انتقد الرئيس السابق دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي جو بايدن والديمقراطيين وشركات صناعة السيارات الثلاث الكبرى بشأن السيارات الكهربائية في تصريحات قدمها في ضواحي ديترويت بولاية ميشيجان، مساء الأربعاء، في خطاب وجهه لعمال صناعة السيارات المضربين.

وبحسب موقع الحرة، أتى خطابه بينما كان خصومه الجمهوريون يستعدون لاعتلاء المسرح في كاليفورنيا للمناظرة الرئاسية الثانية للحزب الجمهوري.

وقال ترامب إنه ليس من المهم ما إذا كان عمال صناعة السيارات المضربين قد حصلوا على صفقة جيدة في المفاوضات مع شركات صناعة السيارات الكبرى، لأن التحول إلى السيارات الكهربائية سيغير من مجريات الأمور.

وتحدث ترامب في شركة "Drake Enterprises"، المصنّعة والموردة لقطع غيار السيارات، وهو مصنع غير نقابي في بلدة كلينتون تشارتر بولاية ميشيجان، لكنه أمضى قدرًا كبيرًا من الوقت في مخاطبة جمهور آخر خارج القاعة، وهم أعضاء نقابة "عمال السيارات المتحدين" (UAW) الذين أضربوا في 20 ولاية.

وأتى خطاب ترامب وإظهار دعمه للعمال المضربين بشكل شخصي، بعد يوم من "زيارة تاريخية" للرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى خط الاعتصام النقابي.

وقال ترامب لجمهوره "لقد بنيتم هذا البلد". وأضاف أنه يقف إلى جانب عمال السيارات في الولايات المتحدة الذين يريدون أن "يجعلوا أمريكا عظيمة مرة أخرى"، والذين يصنعون السيارات "التي ستذهب إلى أبعد من ذلك في المستقبل".

كما اشتكى من أن شركات صناعة السيارات إما "غبية أو عديمة الجرأة" لاستثمارها في تطوير السيارات الكهربائية، وقال عنها: "الأشياء اللعينة لا تصل إلى الحد الكافي، وهي باهظة الثمن للغاية".

وانتقد ترامب سجل بايدن فيما يتعلق بتصنيع السيارات والعمال، بعد يوم واحد من زيارة بايدن لخط الاعتصام.

وقال ترامب "لقد جاء بايدن فقط بعد أن أعلنت أنني سأكون هنا"، مضيفا أن الرئيس الأمريكي تحدث "لثوانٍ قليلة" فقط.

وأضاف "تفويض بايدن ليس لائحة حكومية، إنه اغتيال حكومي لوظائفكم وصناعتكم".

وأوضح أنه "يتم اغتيال صناعة السيارات. ولا يهم ما تحصلون عليه، لا يهمني ما ستحصلون عليه في الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع أو الخمسة أسابيع القادمة. سوف يغلقون أبوابهم وسيذهبون إلى هناك. لبناء تلك السيارات في أماكن أخرى. إنه عمل ناجح في ميشيجان وديترويت، لكن هذا غير مستدام".

وأكد ترامب: "أريد مستقبلا يحمي العمالة الأمريكية، وليس العمالة الأجنبية".

وقال ترامب للعمال: "لا يشكل ما تحصلون عليه فرقا كبيرا، لأنه في غضون عامين، ستكونون جميعا عاطلين عن العمل".

وأشار ترامب للحشد من غير النقابيين، قائلا: "آمل أن تؤيدني نقابة عمال صناعة السيارات UAW وقادة النقابات الآخرون"، بينما ألمح إلى أنهم يميلون إلى تأييد الديمقراطيين.

وخاطب ترامب نقابة عمال صناعة السيارات وقادتهم، وقال "شون، أيد ترامب"، موجها تعليقه نحو زعيم نقابة عمال صناعة السيارات، شون فين، وفقا للشبكة.

وقرر ترامب مقاطعة ثاني مناظرة تلفزيونية لمرشحين جمهوريين لانتخابات الرئاسة في عام 2024، وفضّل التوجه إلى ميشيغان للعمل على كسب الناخبين من ذوي الياقات الزرق أثناء إضراب عمال صناعة السيارات، وذلك في خضم معركته الانتخابية مع خصمه بايدن.

واستغرق ترامب 30 دقيقة في خطابه قبل أن يتطرق إلى المناظرة الثانية للحزب الجمهوري التي انطلقت بكاليفورنيا في نفس توقيت خطابه، وفقا للإذاعة الوطنية العامة "إن بي آر".

وأشار إلى تقدمه في استطلاعات الرأي وسخر من منافسيه الجمهوريين، قائلا إنهم يتنافسون على وظيفة في إدارته المستقبلية.

ووصف ترامب في خطابه باستخفاف المرشحين الرئاسيين الجمهوريين السبعة المشاركين في المناظرة، قائلا إنهم "جميعا مرشحون للوظائف".

وأضاف ترامب "هل يرى أحد أي نائب رئيس في المجموعة؟ لا أعتقد ذلك".

وقال الرئيس السابق إن المتنافسين الآخرين من الحزب الجمهوري "يريدون أن يكونوا سكرتيرين لشيء ما". ووسط الهتافات أضاف: "ليس لديهم حشد مثلما لدينا".