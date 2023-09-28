"بصمات" فيلم عن فنان الشعب سيد درويش فى مئويته بنادى سينما أوبرا الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

نظمت دار أوبرا الإسكندرية حفل نادى سينما أوبرا الإسكندرية فى أولى حفلاته الفنية بالموسم الفني، بالتعاون مع المركز القومي للسينما، حيث تم عرض فيلم "بصمات" من إخراج وائل شركس عن السيرة الذاتية والفنية لفنان الشعب سيد درويش، وذلك في إطار احتفالات دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بمئوية خالد الذكر سيد درويش، وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة فنية أدارها الناقد السينمائي أحمد المسيري، بحضور مخرج الفيلم وقدمت الحفل الإعلامية المتميزة مني حجاب.

تحدث مخرج الفيلم عن السيرة الذاتية والفنية لفنان الشعب، حيث يعتبر من أهم وأكبر مجددى الموسيقى والغناء في العصر الحديث، وأثرى الفن والطرب ونهض به نهضة كبرى استلهم منها كبار الموسيقيين الكثير من الإبداعات، وتخرج فى مدرسته عشرات الفنانين، وغنى في حياته بلسان الفلاح والعامل والموظف والشيال والجرسون، وقاوم الاستعمار بالفن وكان صوتاً لثورة 1919، كما عبر عن انصهار كل الطوائف والجنسيات في مصر فغنى بلسان المصرى والسودانى والاجريجى.

وأضاف أن درويش ما زال بعد رحيله عن عالمنا واحدًا من أبرز فنانين الموسيقى العربية في عشرينيات القرن الماضي، ورغم وفاته فى سن مبكرة إلا أن إرثه الموسيقى لا يزال حاضرًا حتى يومنا هذا.