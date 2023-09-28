اليوم السابع
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الخميس، 28 سبتمبر 2023 09:47 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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بريطانيا: 80%؜ من السيارات الجديدة المباعة ستكون خالية من الانبعاثات بحلول 2030

الخميس، 28 سبتمبر 2023 09:44 م
بريطانيا: 80%؜ من السيارات الجديدة المباعة ستكون خالية من الانبعاثات بحلول 2030 ريشى سوناك رئيس مجلس الوزراء البريطانى
أ ش أ

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 حددت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، أن 80% من السيارات الجديدة و70% من الشاحنات الجديدة المباعة فى بريطانيا العظمى ستكون خالية من الانبعاثات "صفر انبعاثات" بحلول عام 2030.

ووفقًا للموقع الرسمى للحكومة البريطانية، فإن تفويض السيارة عديمة الانبعاثات الذى تم الكشف عنه اليوم يعنى أن البلاد سيكون لديها الإطار التنظيمى الأكثر طموحًا للتحول إلى السيارات الكهربائية فى العالم وهذا يتطلب أن تكون 80% من السيارات الجديدة و70% من الشاحنات الجديدة المباعة فى بريطانيا العظمى خالية من الانبعاثات بحلول عام 2030، وترتفع إلى 100% بحلول عام 2035


وأوضحت الحكومة البريطانية أن تاريخ نهاية البيع فى عام 2035 يضع المملكة المتحدة فى صف الاقتصادات العالمية الكبرى الأخرى، بما فى ذلك فرنسا وألمانيا والسويد وكندا.


ويأتى ذلك فى أعقاب القرار المتناسب والعملى الذى اتخذه رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك بتأجيل الحظر على سيارات الديزل والبنزين الجديدة اعتبارًا من عام 2030 إلى 2035 وسيدعم المسار المصنعين والعائلات فى التحول إلى الكهرباء، مما يوفر المرونة بينما يساعد أيضًا فى تنمية الاقتصاد.


من جانبه، قال وزير النقل البريطانى مارك هاربر إن الطريق إلى المركبات الخالية من الانبعاثات المعلن عنها اليوم يضمن أن الطريق للوصول إلى هناك متناسب وعملى وواقعى للعائلات.


وتابع قائلا: "يوفر تفويضنا اليقين للمصنعين، ويفيد السائقين من خلال توفير المزيد من الخيارات ويساعد على تنمية الاقتصاد من خلال خلق وظائف ماهرة".
وأضاف وزير النقل البريطاني: "نحن أيضًا نجعل امتلاك سيارة كهربائية أسهل من أى وقت مضى، بدءًا من الوصول إلى مستويات قياسية من نقاط الشحن وحتى تقديم إعفاء ضريبى لأصحاب المركبات الكهربائية".


بريطانيا

السيارات الكهربائية

سيارات البنزين

سيارات الديزل



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