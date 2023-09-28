اليوم السابع
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باكستان ترحب بجهود السلام فى اليمن

الخميس، 28 سبتمبر 2023 08:10 م
باكستان ترحب بجهود السلام فى اليمن جليل عباس جيلانى
أ ش أ

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رحبت باكستان بالنتيجة الإيجابية للحوار الأخير الذى أُجرى فى الرياض بين مسؤولى المملكة العربية السعودية واليمن وسلطنة عُمان بهدف تحقيق خارطة طريق لعملية السلام فى اليمن

وأشادت وزارة الخارجية الباكستانية - فى بيان صحفى، أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، اليوم/الخميس/ - بالمبادرة السعودية للحوار بين وزير الدفاع السعودى ووفد صنعاء.


وأشارت إلى أن هذه المبادرة تعكس النوايا الإيجابية للمملكة العربية السعودية، فى الوقوف مع اليمن وشعبه، وتشجيع الأطراف اليمنية على الدخول فى حوار من أجل تحقيق السلام الشامل والتوصل إلى حل سياسى شامل ودائم وودى تحت رعاية الأمم المتحدة.


وجددت باكستان دعمها المبدئى للحل السياسى للأزمة اليمنية من خلال الحوار والتشاور.

 

 


باكستان

اليمن

صنعاء

الخارجية الباكستانية

السعودية



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