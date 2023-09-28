باكستان ترحب بجهود السلام فى اليمن

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رحبت باكستان بالنتيجة الإيجابية للحوار الأخير الذى أُجرى فى الرياض بين مسؤولى المملكة العربية السعودية واليمن وسلطنة عُمان بهدف تحقيق خارطة طريق لعملية السلام فى اليمن.

وأشادت وزارة الخارجية الباكستانية - فى بيان صحفى، أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، اليوم/الخميس/ - بالمبادرة السعودية للحوار بين وزير الدفاع السعودى ووفد صنعاء.



وأشارت إلى أن هذه المبادرة تعكس النوايا الإيجابية للمملكة العربية السعودية، فى الوقوف مع اليمن وشعبه، وتشجيع الأطراف اليمنية على الدخول فى حوار من أجل تحقيق السلام الشامل والتوصل إلى حل سياسى شامل ودائم وودى تحت رعاية الأمم المتحدة.



وجددت باكستان دعمها المبدئى للحل السياسى للأزمة اليمنية من خلال الحوار والتشاور.