اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 سبتمبر 2023 03:31 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

باقٍ على رمضان 164 يوما.. تعرف على موعد الشهر الفضيل فى 2024

الخميس، 28 سبتمبر 2023 02:00 ص
باقٍ على رمضان 164 يوما.. تعرف على موعد الشهر الفضيل فى 2024 شهر رمضان - هلال - زينة رمضان
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، عن موعد شهر رمضان 2024 ، حيث تشير الحسابات إلى أن أول أيام شهر رمضان 2024 فلكيا سيكون الإثنين 11 مارس 2024 ، وعدته ستكون 30 يوماً، وبذلك يتبقى حوالى 164 يوما على أول أيامه .
 
 
ولقد اتخذت شعوب كثيرة تقاويم خاصة بها ومن أمثلتها: "التقويم المصرى الفرعونى "القبطى" - التقويم الميلادى اليوليانى "الجريجورى" – التقويم العبرى – التقويم السريانى – التقويم الرومانى – التقويم الفارسى – التقويم الإغريقى – التقويم البابلى – التقويم الهجرى".
 
نظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".
 
والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.
 
 
 
 
 

البحوث الفلكية

معهد الفلك

شهر رمضان

موعد شهر رمضان

رمضان 2024

موعد شهر رمضان 2024



الموضوعات المتعلقة

القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية ينظم ورشة عمل عن التغيرات المُناخية

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 11:52 ص

البحوث الفلكية عن توقعات وقوع زلازل: تنجيم لا أساس له

الأحد، 24 سبتمبر 2023 07:43 م

البحوث الفلكية: الخريف يبدأ رسمياً غدا الساعة 9:49 صباحا ويستمر 89 يوما

الجمعة، 22 سبتمبر 2023 01:25 م

البحوث الفلكية: الخريف يبدأ رسميا السبت المقبل 9:49 صباحا ويستمر 89 يوما

الإثنين، 18 سبتمبر 2023 09:00 م

أسبوع ويبدأ الخريف رسميًا.. الأرصاد تكشف الظواهر الجوية المرتبطة بـ"سيد الفصول" ودرجات الحرارة خلال أيامه.. وتؤكد: يتميز بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة.. والبحوث الفلكية: يستمر 89 يومًا حتى بداية الشتاء

الجمعة، 15 سبتمبر 2023 01:00 ص

البحوث الفلكية: غرة شهر ربيع الأول 1445هـ فلكيا السبت المقبل

الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023 09:31 م

البحوث الفلكية: السبت المقبل أول أيام ربيع الأول.. والمولد النبوى 27 سبتمبر

الأحد، 10 سبتمبر 2023 12:09 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة