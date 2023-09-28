اليوم السابع
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الخميس، 28 سبتمبر 2023 01:50 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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المغرب: إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات

الخميس، 28 سبتمبر 2023 01:11 ص
المغرب: إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات الشرطة المغربية - أرشيفية
أ ش أ

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تمكن الأمن المغربي من إجهاض محاولة تهريب شحنات كبيرة من المخدرات وحجز أربعة أطنان و168 كيلوجراما من مخدر الحشيش.
 
وأفاد بيان للمديرية العامة للأمن المغربي بأن عمليات التفتيش التي جرت مكنت من ضبط 110 "رزمة" من مخدر الحشيش داخل مركبة لاذ سائقها بالفرار قبل عملية المداهمة؛ بلغ وزنها الإجمالي أربعة أطنان و168 كيلوجراما.
 
وأشار البيان إلى أنه تم فتح تحقيق موسع تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لضبط كل المتورطين في نشاط هذه الشبكة الإجرامية، وكذا الكشف عن جميع امتداداتها وارتباطاتها المحلية والدولية.

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تهريب مخدرات فى المغرب



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