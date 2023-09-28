المعمل الكيميائي يحدد مصير تاجر كيف سقط بـ20 طربة حشيش فى كمين الجيزة

كتب أحمد إسماعيل

كلفت النيابة العامة بالجيزة خبراء المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعى بفحص المضبوطات في واقعة القبض على تاجر مواد مخدرة بحوزة 20 طربة حشيش ، وإعداد تقرير فنى بالمضبوطات تمهيدا لإصدار قرار بإحالة أوراق القضية إلى المحكمة الجنائية.

فيما قررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

ألقى ضباط مديرية أمن الجيزة، القبض على مسجل خطر، متهم بالإتجار بالمواد المخدرة، قبل ترويجها بين المتعاطين من عملائه، وضبط بحوزته كمية 20 طربة حشيش، ومبلغ مالي من متحصلات الإتجار بالمخدر، وتحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن نشاط مسجل خطر في الإتجار بالمواد المخدرة، خاصة بمناطق جنوب المحافظة، حيث يستغل الظهير الصحراوي للتنقل ولقاء عملائه من متعاطي المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال لمباحث من القبض على المتهم في أحد الأكمنة الأمنية، وضبط بحوزته 20 طربة حشيش ، ومبلغ مالي من حصيلة الاتجار بالمخدر، بالإضافة إلى هاتف محمول.

بمواجهة المتهم اعترف أنه يخزن المخدر بمسكنه، تمهيدا للتواصل مع عملائه، وتحديد أماكن لقاءهم، وذكر أنه اعتاد الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين المتعاطين من عملائه، وأرشد عن مصدر الحصول عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت النيابة المختصة التحقيق.