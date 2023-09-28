اليوم السابع
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"المخطوطات والكتابة بالحرف العربى فى إفريقيا" إصدار جديد لمكتبة الإسكندرية

الخميس، 28 سبتمبر 2023 10:56 ص
"المخطوطات والكتابة بالحرف العربى فى إفريقيا" إصدار جديد لمكتبة الإسكندرية المخطوطات والكتابة بالحرف العربي في إفريقيا
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت مكتبة الإسكندرية، صدور كتاب: "المخطوطات والكتابة بالخط العربي في إفريقيا"،وذلك  بالتعاون مع هيئة المخطوطات الإسلامية ، وقد تضمن أعمال مؤتمر المخطوطات بالحرف العربي في إفريقيا، والذي عقد بشراكة بين مركز المخطوطات التابع لقطاع التواصل الثقافي وهيئة المخطوطات الإسلامية، وذلك في الفترة من 13 إلى 16 سبتمبر 2021.
 
شمل الكتاب عدة أبحاث تناولت عددًا من المحاور المهمة التي تنصب على المخطوطات المكتوبة بالحرف العربي في القارة الإفريقية وهي: مجموعات المخطوطات، وشبكات المخطوطات، والمخطوطات والقيم الاجتماعية، والقضايا التقنية.
 
وشهد المؤتمر ست جلسات ضمت أبحاثًا حولَ ثقافات المخطوطات المكتوبة بالحرف العربي في شمال إفريقيا وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والعناية بمجموعات المخطوطات وإدارة بياناتها في سائر أنحاء القارة، واشتملت كلُّ جلسة على أربع أوراق بحثية، كما تضمن المؤتمرُ كذلك ستَّ وِرَش عمل ذات صلة بموضوعات الجلسات.
 
جدير بالذكر أن هذا الكتاب يمثل جزءًا أصيلا من اهتمامات مركز المخطوطات بالنشر العلمي للبحوث والدراسات ذات الصلة بالتراث المخطوط.
 
 


 

 


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