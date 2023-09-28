وقال المتحدث باسم وزارة العدل كامل أمين - في بيان وفقا لوكالة ألأنباء العراقية (واع) اليوم الخميس، إن عمليات نقل السجناء مستمرة طبقا للاتفاقيات الثنائية وهى محدودة ولا تشمل المحكومين بجرائم تمس أمن الدولة.

وأشار أمين، إلى أن مذكرات التفاهم والاتفاقات تتمحور حول التعاون العدلي والقانوني وتبادل الخبرات إضافة إلى وجود ملحقية مختلفة للاتفاقات المبرمة مع شطر جزء التعاون القضائي منها وإناطتها الى اختصاصات القضاء واقتصار وزارة العدل على التعاون القانوني والمجالات المناطة بها مع اختلاف المذكرات.

وفي سياق آخر .. أكدت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، إلقاء القبض على متهمين اثنين بالإرهاب في الأنبار.

وقالت المديرية - في بيانها - إنه بناء على معلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة العاشرة التابعة إلى مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع استخبارات وقوة من اللوائين الثامن والثلاثين والأربعين ومن خلال كمينين محكمين في منطقة أبو طيبان وسيطرة الصقور، ألقي القبض على متهمين اثنين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب في قضائي الرمادي والفلوجة.