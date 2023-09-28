العثور على جثة شاب مجهول الهوية بمياه ترعة الإسماعيلية فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

استقبل مستشفى بلبيس المركزى بالشرقية ، جثة مجهولة الهوية لشاب فى بداية الثلاثينات، عثر عليه بمياه ترعة الإسماعيلية أمام قرية الزوامل نطاق مركز بلبيس، وتم إخطار النيابة العامة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية الشرقية، إخطارا يفيد بلاغا من مركز شرطة بلبيس، بالعثور على جثة مجهولة الهوية بمياه ترعة الإسماعيلية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من التحريات أن الجثة لشاب فى العقد الثالث من العمر مجهول الهوية،وتم نقل الجثمان من قبل مرفق الإسعاف إلى مشرحة مستشفى بلبيس العام، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته للنيابة العامة التى طلبت التحريات حول الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة.