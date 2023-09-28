الشهر العقارى يستقبل آلاف المواطنين لتحرير تأييدات مرشحى الرئاسة رغم الإجازة

كتب إبراهيم قاسم

يواصل آلاف المواطنين في جميع محافظات مصر رغم الإجازة الرسمية تحرير التوكيلات الخاصة بهم أمام مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقاري لتأييد مرشحى الرئاسة، حيث يشهد 217 مكتب توثيق على مستوى الجمهورية استقبال المواطنين الراغبين في توثيق تأييداتهم لمرشحي الرئاسة.

وتعمل مكاتب التوثيق المحددة والمختصة بتحرير توكيلات المواطنين لمرشحى الانتخابات الرئاسية اليوم الخميس رغم إجازة المولد النبوي الشريف.

ونظم قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 7 لسنة 2023 القواعد والإجراءات الخاصة بتأييد المواطنين لراغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، حيث تضمن أن لكل مواطن مقيد بقاعدة بيانات الناخبين الحق في أن يؤيد أحد راغبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك من خلال التقدم إلى أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق أو مقار البعثات الدبلوماسية حسب الأحوال، وذلك وفق النموذج المعد لهذا الغرض، ويتم إثبات توقيعه بمعرفة المختص بذلك.

كما لا يجوز للمواطن أن يؤيد راغب الترشح أكثر من مرة، ولا أن يؤيد أكثر من راغب ترشح، كما لا يجوز أن يشتمل النموذج الواحد على تأييد أكثر من مواطن.

وتضمن القرار أن يقوم المختص بإثبات التوقيع التحقق من شخصية المواطن، من واقع بيانات الرقم القومي، أو جواز السفر الساري، ولا يعتد بغير ذلك من مستندات، ويتم إثبات اسم المؤيد ومحل إقامته والمحافظة الواقع في دائرتها، ورقم بطاقة الرقم القومي، وما يمليه عليه المؤيد بشأن اسم من يؤيده من راغبي الترشح ، ويوقع المواطن المؤيد على النموذج بخط يده، أو ببصمة إبهامه، كما أن عليه أن يبصر المواطن المؤيد قبل اتخاذ إجراءات إثبات التوقيع بعقوبة تأييده لراغب الترشح أكثر من مرة أو لراغب ترشح آخر، ولا يقبل التأييد بطريق الوكالة.

ويحرر نموذج التأييد من نسختين يوقع عليهما المواطن المؤيد، ويسلم له إحداهما ، وتحفظ الأخرى لدى مكتب التوثيق أو مقر البعثة الدبلوماسية، ولا يعد بالتأييد الذي يثبت على غير هذا النموذج ، ويتم إثبات توقيع المواطن المؤيد بغير رسوم.

ومن المقرر أن تستمر مكاتب التوثيق في استقبال المواطنين يوميا حتى يوم 14 أكتوبر وتعمل المكاتب في الإجازات والعطلات الرسمية دون توقف وبالمجان.

وتبدأ إجراءات تقديم أوراق المرشحين للرئاسة الى الهيئة الوطنية عقب حصولهم على تأييدات المواطنين أو تذكية أعضاء مجلس النواب المطلوبة، بقيام المرشحين بتوقيع الكشف الطبي لبيان الحالة الصحية والبدنية والذهنية.