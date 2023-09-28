الشرطة البريطانية تلقى القبض على صبى قطع شجرة شهيرة كانت قائمة منذ 200 عام

كتب محمد جمال

ألقت السلطات البريطانية، الخميس، القبض على صبى على خلفية ما وصفته بالقطع "المتعمد" لشجرة شهيرة، كانت قائمة منذ نحو 200 عام، بجانب سور هادريان الرومانى الشهير شمالى إنجلترا، حسبما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

وفى وقت مبكر من الخميس، أظهرت صور من المكان أن الشجرة قطعت قرب قاعدة جذعها، بينما كان الجزء المتبقى منها مطروحا جانبها.

وقالت شرطة نورثمبريا إن مراهقا اعتقل للاشتباه فى تسببه فى أضرار جنائية، وقالت القوة إنه محتجز لدى الشرطة ويتعاون مع التحقيق.

وذكرت فى بيان أن "الشجرة معلم شهير عالميا، والعمل التخريبى تسبب فى صدمة وغضب يمكن تفهمه فى وسط المجتمع المحلى وخارجه".

وقال الضابط كيفن وارنج: "هذا يوم حزين للغاية. الشجرة كانت بارزة فى الجزء الشمال الشرقي، واستمتع بها الكثيرون سواء كانوا يعيشون هنا أو من زوار المكان".

كما طلبت سلطات متنزه نورثمبرلاند الوطنى من الجمهور عدم زيارة الشجرة المقطوعة، التى اختيرت كأفضل شجرة إنجليزية عام 2016.

فى كل عام يتوافد آلاف الزوار على سور هادريان، وهو أحد مواقع التراث العالمى المدرجة بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو).

كان هذا السور يحمى الحدود الشمالية للإمبراطورية الرومانية.

توقف الكثيرون للإعجاب والتقاط الصور للشجرة فى سيكامور غاب، وهى منطقة محببة بمناظرها الطبيعية الخلابة.

اكتسبت المنطقة شهرة عندما ظهرت فى فيلم كيفن كوستنر عام 1991 بعنوان "روبن هود: أمير اللصوص".