السيطرة على حريق فى كابل كهرباء بالفيوم دون إصابات

الفيوم رباب الجالي

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة علي حريق في كابل كهرباء أرضي قبل أن يمتد لباقي الكابلات وينتقل إلى المباني السكنية، ولم يسفر عن وجود إصابات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب حريق بكابل كهرباء أرضي بشارع جمال عبد الناصر ببداية طريق القاهرة الفيوم، علي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف الي مكان الحريق وتمكنت من السيطرة عليه وإخماد النيران قبل امتداده لباقي الكابلات، ولم يسفر عن وجود إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.













