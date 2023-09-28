اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 سبتمبر 2023 11:30 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق فى كابل كهرباء بالفيوم دون إصابات

الخميس، 28 سبتمبر 2023 09:56 ص
السيطرة على حريق فى كابل كهرباء بالفيوم دون إصابات الحماية المدنية- أرشيفة
الفيوم رباب الجالي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة علي حريق في كابل كهرباء أرضي قبل أن يمتد لباقي الكابلات وينتقل إلى المباني السكنية، ولم يسفر عن وجود إصابات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب حريق بكابل كهرباء أرضي بشارع جمال عبد الناصر ببداية طريق القاهرة الفيوم، علي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف الي مكان الحريق وتمكنت من السيطرة عليه وإخماد النيران قبل امتداده لباقي الكابلات، ولم يسفر عن وجود إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.






 


حرائق الصيف

الحماية المدنية بالفيوم

الفيوم

محافظة الفيوم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة