اليوم السابع
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السجن 10 سنوات لعامل ووالده و7 لوالدته لقتلهم شخصا والشروع فى قتل 3 آخرين بالدقهلية

الخميس، 28 سبتمبر 2023 12:41 م
السجن 10 سنوات لعامل ووالده و7 لوالدته لقتلهم شخصا والشروع فى قتل 3 آخرين بالدقهلية سجن
الدقهلية - محمدالحبشي

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قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة التاسعة، بمعاقبة عامل ووالده بالسجن لمدة 10 سنوات، ووالدته بالسجن لمدة 7 سنوات، وذلك بتهمة قتل شخص والشروع في قتل 3 آخرين، بسبب مشاجرة على ميراث منزل بقرية نوسا الغيط التابعة لمركز أجا، بمحافظة الدقهلية.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية كل من المستشار ياسر عبد القادر، والمستشار محمد أحمد البهنساوي، وذلك في القضية رقم 21665 لسنة 2023 جنايات مركز أجا، والمقيدة برقم 2959 جنايات كلي جنوب المنصورة.
 
وعاقبت المحكمة المتهم أحمد م.أ.أ.ال ويبلغ من العمر 30 عاما، عامل، ووالده محمد.أ.أ.ال 64 عاما، سائق، بالسجن لمدة 10 سنوات، ووالدته منى ال.ال. 50 سنة، ربة منزل، بالسجن لمدة 7 سنوات.
 
وخلال المرافعة طالب دفاع المجني عليهم بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين لإرتكابهم الواقعة عمدا، فيما دفع محاميا المتهمين، بإستبعاد شبهة القتل العمد وسبق الإصرار، وطالبا بتعديل قيد ووصف القضية إلى ضرب أفضى إلى موت.
 
وكان المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة، أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات، وذلك لأنهم في 23/10/2022 بدائرة مركز أجا، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف ضد المجني عليهم شقيق المتهم الثاني عابد أ.أ.ال.، ونجله مسعد، وزوجته سناء ال.ف.ال.، وحماده ال.م.ال.، ومحمد ع.ف.ال.، وفاطمة ع.ح.ال.، ومحمد م.أ.ال.، والمتوفى عاطف أ. ف. ، وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق الأذى بهم، لفرض السطوة عليهم، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفوسهم وتكدير أمنهم وسكينتهم، وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر حال كونهم أكثر من شخص يحملون أسلحة بيضاء سكين، وعصا وحجارة، وجنزير، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
 
ووقعت بناءا على تلك الجريمة الجرائم الآتية، قتلوا المجني عليه عاطف. أ. ف. ف. ال ، عمدا مع سبق الإصرار بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض سكين، وما أن ظفروا به حتى قام المتهمتان الأول والثاني بالتعدي عليه بالضرب، بأن كالا له عدة ضربات إستقرت بمناطق مفرقة بجسده، وذلك حال تواجد المتهمة الثالثة على مسرح الجريمة للشد من أزرهم، فأحدثا الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية
 
وشرعوا في قتل المجني عليه محمد ع.ف.ال، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتو النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض سكين، وما أن ظفروا به حتى قام المتهم الأول بالتعدي عليه بالضرب وكال له ضربتين، وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، قاصدا إزهاق روحه، وذلك حال وجود المتهمة الثالثة على مسرح الجريمة للشد من أزره.
 
وشرعوا في قتل المجني عليه حماده ال.م.ال.، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتو النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض سكين، وما أن ظفروا به حتى قام المتهمان الأول والثاني بالتعدي عليه بالضرب وكالا له ضربتين، وأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، قاصدين إزهاق روحه، وشرعوا في قتل المجني عليه الطفل مسعد نجل شقيق المتهم الثاني، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتو النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض سكين، وما أن ظفروا به حتى قام المتهم الأول بالتعدي عليه بالضرب وكال له ضربة استقرت بجانبه الأيسر، وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، وذلك حال تواجد المتهمان الثاني والثالثة على مسرح الجريمة للشد من أزره، قاصدين من ذلك إزهاق روحه.
 
وأحدثوا عمدا إصابة المجني عليها سناء ال.ف.ال. مع سبق الإصرار، بأن بيتو النية وعقدوا العزم على قتلها، وأعدوا لذلك الغرض حجارة وعصا، وما أن ظفروا به حتى قام المتهمان الثاني والثالثة بالتعدي عليها بالضرب وكالا لها عدة ضربات، وأحدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

 


مصرع شخص

الشروع في القتل

محكمة جنايات المنصورة

مشاجرة

خلافات علي الميراث

إستخدام القوة



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