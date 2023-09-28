الزعيم الخالد.. 53 عاما على رحيل جمال عبد الناصر (إنفوجراف)

الإنفوجراف يستعرض محطات من حياة الزعيم الخالد جمال عبد الناصر:

ولد فى 15 يناير 1918

تخرج فى الكلية الحربية 1938

قاد تنظيم الضباط الأحرار 1949

شارك فى ثورة 23 يوليو 1952

انتُخب رئيسا للجمهورية يونيو 1956

أمّم شركة قناة السويس يوليو 1956

توفى فى 28 سبتمبر 1970

-انحاز للعدالة الاجتماعية بقرارات جريئة مثل مجانية التعليم والإصلاح الزراعى

-أسس نهضة اقتصادية وصناعية من خلال الخطط الخمسية وإنشاء القطاع العام

-انشغل بالقومية العربية ودعم حركات التحرر الوطنى فى المنطقة العربية وأفريقيا

-من مقولاته البارزة:

الحق بغير قوة ضائع والسلام بغير مقدرة الدفاع عنه استسلام

المترددون لن تقوى أيديهم المرتعشة على البناء

لا يمكن أن يكون الغنى إرثًا والفقر إرثًا