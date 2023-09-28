الزعيم الخالد.. 53 عاما على رحيل جمال عبد الناصر (إنفوجراف)

تمر اليوم الذكرى الـ53 على رحيل جمال عبد الناصر، الذى رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم، 28 سبتمبر لعام 1970.
الإنفوجراف يستعرض محطات من حياة الزعيم الخالد جمال عبد الناصر:
ولد فى 15 يناير 1918
تخرج فى الكلية الحربية 1938
قاد تنظيم الضباط الأحرار 1949
شارك فى ثورة 23 يوليو 1952
انتُخب رئيسا للجمهورية يونيو 1956
أمّم شركة قناة السويس يوليو 1956
توفى فى 28 سبتمبر 1970
-انحاز للعدالة الاجتماعية بقرارات جريئة مثل مجانية التعليم والإصلاح الزراعى
-أسس نهضة اقتصادية وصناعية من خلال الخطط الخمسية وإنشاء القطاع العام
-انشغل بالقومية العربية ودعم حركات التحرر الوطنى فى المنطقة العربية وأفريقيا
-من مقولاته البارزة:
الحق بغير قوة ضائع والسلام بغير مقدرة الدفاع عنه استسلام
المترددون لن تقوى أيديهم المرتعشة على البناء
لا يمكن أن يكون الغنى إرثًا والفقر إرثًا
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