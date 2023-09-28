اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 سبتمبر 2023 11:37 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الزعيم الخالد.. 53 عاما على رحيل جمال عبد الناصر (إنفوجراف)

الخميس، 28 سبتمبر 2023 10:33 ص
الزعيم الخالد.. 53 عاما على رحيل جمال عبد الناصر (إنفوجراف) جمال عبد الناصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمر اليوم الذكرى الـ53 على رحيل جمال عبد الناصر، الذى رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم، 28 سبتمبر لعام 1970.

 
1
 
الإنفوجراف يستعرض محطات من حياة الزعيم الخالد جمال عبد الناصر:
 
ولد فى 15 يناير 1918  
 
تخرج فى الكلية الحربية 1938 
 
قاد تنظيم الضباط الأحرار 1949
 
شارك فى ثورة 23 يوليو 1952
 
انتُخب رئيسا للجمهورية يونيو 1956
 
أمّم شركة قناة السويس يوليو 1956
 
توفى فى 28 سبتمبر 1970
 
-انحاز للعدالة الاجتماعية بقرارات جريئة مثل مجانية التعليم والإصلاح الزراعى
-أسس نهضة اقتصادية وصناعية من خلال الخطط الخمسية وإنشاء القطاع العام
-انشغل بالقومية العربية ودعم حركات التحرر الوطنى فى المنطقة العربية وأفريقيا
-من مقولاته البارزة:
الحق بغير قوة ضائع والسلام بغير مقدرة الدفاع عنه استسلام
المترددون لن تقوى أيديهم المرتعشة على البناء
لا يمكن أن يكون الغنى إرثًا والفقر إرثًا

 


جمال عبد الناصر

الزعيم جمال عبد الناصر

ذكرى وفاه جمال عبد الناصر

مصر

اخر الاخبار

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة