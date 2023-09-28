اليوم السابع
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الزراعة: توزيع هدايا الرئيس السيسى والسلع والمنتجات مجانا بالشيخ زويد والطويل

الخميس، 28 سبتمبر 2023 09:46 ص
الزراعة: توزيع هدايا الرئيس السيسى والسلع والمنتجات مجانا بالشيخ زويد والطويل توزيع قافلة المساعدات
كتبت أسماء نصار

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واصلت قافلة وزارة الزراعة سيناء في القلب أعمالها، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للمساهمة في خفض العبء عن كاهل أهالى سيناء.

وأطلقت القافلة برئاسة سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة حملة لطرق أبواب القرى العائدة الى سيناء بمنطقتي الطويل والشيخ زويد، ولقاء الاهالي، وتوزيع هدايا الرئيس السيسى ومنتجات وزارة الزراعة حلوى المولد بالمجان.

واستقبل اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، القافلة بعد انتهاء أعمالها، واهدى درع المحافظة للسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث تسلمه نيابة عنه "صالح"، تقديرا لجهود الوزارة في تحقيق التنمية بالمحافظة، فضلا عن الدور البارز والهام، الذي قدمته القافلة الكبرى، والتي تعد هي الأكبر، لدعم أهالي سيناء.

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أطلق أكبر قافلة من منافذ منتجات وزارة الزراعة، الى سيناء، حيث ضمت 41 سيارة محملة بحوالي 75 طن من المواد والمنتجات والسلع الغذائية المتنوعة، من خضر ولحوم ودواجن واسماك ومنتجات ألبان، وبقالة وبقوليات، بأسعار مخفضة بنسبة 50٪ على الأقل، فضلا عن هدايا الرئيس السيسي من السلع لتوزيعها على القرى الاكثر احتياجا بالمجان.


الزراعة

قافلة بيطرية

مواد غذائية

سيناء



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