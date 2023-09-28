اليوم السابع
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الرئيس السيسى يوجه بعلاج بطل مصر والعالم فى كمال الأجسام بعد إصابته بفشل كلوى

الخميس، 28 سبتمبر 2023 04:14 م
الرئيس السيسى يوجه بعلاج بطل مصر والعالم فى كمال الأجسام بعد إصابته بفشل كلوى الرئيس السيسي

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في لفتة إنسانية واستجابة سريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه الرئيس بعلاج أشرف أحمد ذكى الشهير بـ "أشرف فولة" بطل مصر والعالم فى كمال الأجسام، والذى يعانى من فشل كلوى، ويحتاج إلى تدخل علاجى سريع، حيث تمت إزالة الكليتين نظراً لوجود العديد من الترسبات والسموم عليهما.

وأكد الرئيس السيسى على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لعلاج البطل المصرى، وتوفير كافة أوجه الرعاية اللازمة له، وعلى الفور تم التنسيق بين وزارتى الدفاع والصحة لتقييم حالة البطل، وإجراء عملية جراحية لزراعة الكلى بأحد مستشفيات القوات المسلحة، ووضع الخطة العلاجية المناسبة له على نفقة الدولة.

وتأتى استجابة الرئيس السيسي لحالة البطل المصرى أشرف فولة فى إطار دعم الرئيس لتوفير الرعاية للأبطال والموهوبين الرياضيين من أبناء الشعب المصرى وتوفير الدعم الكامل لهم.


السيسي

الرئيس السيسي

أشرف فولة

أشرف أحمد ذكى




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