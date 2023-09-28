الخارجية اليمنية تتسلم أوراق اعتماد سفير المملكة المتحدة لديها

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تسلم وكيل وزارة الخارجية اليمنية للشئون السياسية السفير منصور بجاش، اليوم /الخميس/ نسخة من أوراق اعتماد سفيرة المملكة المتحدة لدى الجمهورية اليمنية عبدة شريف.

واستعرض الجانبان - خلال اللقاء حسبما أفادت قناة "اليمن" الفضائية - العلاقات الثنائية بين البلدين وأولويات التعاون الثنائى بين الحكومتين وسبل تعزيزها وتطويرها، وتطورات الأحداث على الساحة اليمنية.



وأكد بجاش تقديم كافة التسهيلات للسفيرة البريطانية للقيام بمهامها فى تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بمستوى التعاون الثنائي.



ومن جانبها، أكدت سفيرة بريطانيا دعم بلادها لوحدة وأمن واستقرار اليمن ووقوفها إلى جانب مجلس القيادة الرئاسى والحكومة لتحقيق السلام فى اليمن واستعادة الأمن والاستقرار.