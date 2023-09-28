الجيزة فى الجمهورية الجديدة.. محاور مرورية تغير خريطة شبكة الطرق فى المحافظة

كتبت – مرام محمد

شهدت محافظة الجيزة والتي تربط بين محافظات إقليم القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه القبلي، خلال السنوات القليلة الماضية، تنفيذ سلسلة من المشروعات القومية العملاقة بمختلف القطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، جاء أبرزها تطوير شبكة الطرق والكباري.

استهدفت خطة التطوير، تنفيذ محاور مرورية جديدة وتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق والمحاور المرورية الحالية، لتخفيف حدة التكدسات المرورية وحل الأزمات المرورية المتعددة بالمناطق الحيوية والتيسير على المواطنين في تنقلاتهم اليومية، إلى جانب تحسين الصورة البصرية نطاق مراكز وأحياء المحافظة وفتح مسارات جديدة للتنمية في ظل الجمهورية الجديدة.

محور الفريق كمال عامر

يعد محور الفريق كمال عامر المحور الأيقوني بمحافظة الجيزة، باعتباره أول محور مروري عرضي يمر في المحافظة، حيث يصل بين شمال وجنوب المحافظة ويمر بالأحياء السبعة فيها ويمتد وصولا لمحور روض الفرج، وخلال مساره يتقاطع مع محاور رئيسية مثل محور 26 يوليو وتخرج منه تفريعات عدة بمناطق الوراق والهرم وفيصل وصفط اللبن.

جرى تشغيل المحور كمرحلة أولى في المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائري بمنطقة المنيب جنوبًا حتى تقاطعه مع الطريق الدائري شمالًا بمنطقة إمبابة بطول 12كم، ولتعظيم الاستفادة من المشروع، يواصل الجهاز المركزي للتعمير، التابع لوزارة الإسكان، ممثلا في جهاز تعمير القاهرة الكبرى، تنفيذ امتداد المحور للربط مع محور تحيا مصر شمالًا، ليصبح إجمالي طول المحور 15كم.

تضمن المشروع إنشاء محور حر في اتجاهين بعرض (3 - 4) حارات مرورية بكل اتجاه، وتطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالي بعرض (2 - 3) حارات مرورية في كل اتجاه، كما أنه يربط المحاور العرضية الرئيسية (26 يوليو - جامعة الدول العربية - صفط اللبن - فيصل - الهرم) بالإضافة إلى شوارع (مستشفى الصدر - الثلاثيني - خاتم المرسلين - مطار إمبابة).

محور 26 يوليو

يعد محور 26 يوليو أحد أهم المحاور المرورية التي شهدت تطويرا شاملا بمحافظة الجيزة، استهدف توسعة حاراته المرورية ورفع كفاءته، وإنشاء محور مروري جديد مواز له في المسافة الممتدة من ميدان لبنان وحتى تقاطع طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي، وكذلك إنشاء وصلات وتقاطعات فرعية للطريق واستحداث منازل ومطالع جديدة لخدمة مواقع جديدة.

يتضمن العمل بالمشروع إنشاء محور السبتية – إمبابة في المسافة من غرب النيل حتى تقاطع شارع أحمد عرابي مع شارع المطار بالإضافة إلى مطالع ومنازل المحور، وإنشاء محور سفنكس في المسافة من غرب النيل حتى مطلع كوبري أحمد عرابي ليصل كوبري 15 مايو بمحور 26 يوليو الجديد، وإنشاء محور عرابي الجديد في المسافة من شارع أحمد عرابي حتى بداية محور 26 يوليو الجديد.

محور عمرو بن العاص

يعد محور عمرو بن العاص، ثاني محور مروري حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة بعد محور الفريق كمال عامر الجديد، حيث يربط بين القوس الجنوبي للطريق الدائري (بمنطقة تقاطعه مع محور المريوطية) والقوس الشمالي للطريق الدائري (بمنطقة منشأة البكاري)، بطول 4.5 كم، وعرض 12 حارة مرورية، كما يشمل إنشاء كوبرى علوى بعرض 21.5 متر (3 حارات مرورية بكل اتجاه)، وأعمال الربط مع الطريق الدائري، ومحور المريوطية، والشوارع الرئيسية بإجمالي أطوال كباري 4.9 كم، ويتقاطع المحور مع منتصف شارعي الهرم وفيصل، ويمر بشارع المطبعة، كما يتقاطع مع شوارع (العروبة – الثلاثيني - محمد أنور السادات "ترسا سابقاً").

يتضمن المشروع إنشاء محور حر في اتجاهين بعرض 3 حارات مرورية بكل اتجاه، وتطوير الطرق السطحية لخدمة الحركة المرورية للأهالي بعرض (2 - 3) حارات مرورية في كل اتجاه، وإعادة تخطيط المناطق التي يمر بها بصورة حضارية لخدمة الأهالي، كما يتضمن إنشاء تقاطعات حرة للربط مع المحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها، واستغلال المساحات المتوفرة أسفل الكباري في المشروع بشكل حضاري كمتنزهات وجراجات وإقامة الخدمات اللازمة.



