التموين: انتظام إنتاج الخبز المدعم وصرفه لأصحاب البطاقات

كتب مدحت وهبة

تتابع غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية عمل المخابز البلدية على مستوى الجمهورية ، حيث أشارت الى انتظام إنتاج الخبز البلدي المدعم اليوم الخميس على مستوى محافظات الجمهورية وصرفه لأصحاب البطاقات التموينية بمعدل 5 أرغفة لكل مواطن مقيد على بطاقة التموين .

على جانب اخر تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال ممارسة عالمية على شراء 170 ألف طن قمح مستورد منها كمية 60 ألف طن قمح روماني ، وأن فترة الشحن من 10 إلى 20 نوفمبر 2023 ، وذلك فى إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية مشيرة إلى أن الكمية تتضمن أيضا 110 آلاف طن قمح روماني وبلغاري فترة شحن من 21 إلى 30 نوفمبر 2023.