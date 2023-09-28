التعليم: الحضور إلزامى لجميع الطلاب بالعام الدراسي الجديد

كتب محمود طه حسين

أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الحضور بالعام الدراسي الجديد الزامى لجميع الطلاب، مؤكدة أنه لا يوجد اى سبب أو عذر لغياب أى طالب عن الدراسة، إلا إذا كانت هناك حالة صحية خطيرة تمنعه من ذلك ولديه التقارير الطبية التى تشخص حالته الصحية، مشددة على تطبيق الغياب الإلكترونى على الطلاب منذ الأسبوع الأول من بدء الدراسة، وأى تطالب سوف يتجاوز نسبة الغياب المقررة قانونا، سيتم فصله ومنحه أحقية إعادة القيد مرة واحدة فى المرحلة الدراسية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024 .