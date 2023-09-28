اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 سبتمبر 2023 11:37 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم: الحضور إلزامى لجميع الطلاب بالعام الدراسي الجديد

الخميس، 28 سبتمبر 2023 10:00 ص
التعليم: الحضور إلزامى لجميع الطلاب بالعام الدراسي الجديد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الحضور بالعام الدراسي الجديد الزامى لجميع الطلاب، مؤكدة أنه لا يوجد اى سبب أو عذر لغياب أى طالب عن الدراسة، إلا إذا كانت هناك حالة صحية خطيرة تمنعه من ذلك ولديه التقارير الطبية التى تشخص حالته الصحية، مشددة على تطبيق الغياب الإلكترونى على الطلاب منذ الأسبوع الأول من بدء الدراسة، وأى تطالب سوف يتجاوز نسبة الغياب المقررة قانونا، سيتم فصله ومنحه أحقية إعادة القيد مرة واحدة فى المرحلة الدراسية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024 .


التربية والتعليم

بدء العام الدراسي الجديد

إجازة نصف العام بالعام الدراسي الجديد

اخبار مصر

مجموعات الدعم المدرسى

تنفيذ مشروعات الدعم المدرسى

تسجيل الطلاب إلكترونيا

توعية الطلاب بالمشروعات القومية

استخدام العقاب البدنى والنفسى للطلاب

موعد تسليم المعلمين الجدد العمل بالعام الدراسي الجديد

العمل بالحصة

شروط العمل بالحصة فى المدارس

مقابل الحصة

التعاقد لسد العجز فى المدارس

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2024

توفير بنوك أسئلة

عدم تشغيل المدارس غير الجاهزة للعام الدراسي الجديد

الإذاعة المدرسية

المشروعات القومية للدولة المصرية

توزيع منهج اللغة الفرنسية

نتيجة تحويلات الطلاب بمديرية الجيزة

توزيع منهج متعدد التخصصات للصفوف الأولى للعام الدراسي الجديد

توزيع منهج العلوم للصفين الرابع والخامس الابتدائي

توزيع منهج الفيزياء للثانوية العامة

لائحة الانضباط المدرسى

القرار الوزارى رقم 187 لسنة 2023

التعاقد مع المعلمين الجدد

اسماء المعلمين الجدد

محظورات العام الدراسى الجديد



الموضوعات المتعلقة

آخر استعدادات التربية والتعليم بالمنيا للعام الدراسى الجديد

الخميس، 28 سبتمبر 2023 01:00 ص

التربية والتعليم تعلن ضوابط العام الدراسى الجديد.. فصل الطالب حال غيابه عن المدرسة و5 درجات مخصصة للحضور.. والوزارة توجه المدارس بالاستعداد الجيد ومتابعة الفصول لاستقبال الطلاب الأسبوع المقبل

الأحد، 24 سبتمبر 2023 08:00 ص

وزارة التربية والتعليم: وصول الكتب للمديريات والإدارات التعليمية وتسليمها للطلاب في الأسبوع الأول.. جارٍ الانتهاء من طباعة الكتب المطورة لتلاميذ المرحلة الابتدائية.. والاستعانة بالتابلت للدراسة بالثانوية

السبت، 23 سبتمبر 2023 12:00 ص

التربية والتعليم: الدراسة 30 سبتمبر والقنوات التعليمية ستعمل بشكل مختلف هذا العام

الأربعاء، 20 سبتمبر 2023 11:17 م

وزير التربية والتعليم يتابع الاستعداد للعام الدراسى الجديد من الإسكندرية

السبت، 16 سبتمبر 2023 12:29 م

إجراء حركة تنقلات فى بعض الوظائف القيادية بمديرية التربية والتعليم بالغربية

السبت، 09 سبتمبر 2023 02:52 م

قوات الدفاع الشعبى توقع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم

السبت، 09 سبتمبر 2023 01:44 م

"حماية المنافسة" يشيد بقرار وزارة التربية والتعليم بشأن مواصفات الزى المدرسى

السبت، 09 سبتمبر 2023 12:37 م

وزير التربية والتعليم يناقش خطة النهوض بالمجتمع السيناوى

الإثنين، 04 سبتمبر 2023 06:19 م

كيف استعدت مديرية التربية والتعليم فى البحر الأحمر للعام الدراسي الجديد؟

الأحد، 03 سبتمبر 2023 10:07 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة