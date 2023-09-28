اليوم السابع
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الخميس، 28 سبتمبر 2023 06:46 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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البيت الأبيض: بايدن يتطلع لقمة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى الشهر المقبل

الخميس، 28 سبتمبر 2023 06:09 م
البيت الأبيض: بايدن يتطلع لقمة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى الشهر المقبل كارين جان بيير
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 أعلنت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض الأمريكى، كارين جان بيير، اليوم الخميس، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن يتطلع إلى الترحيب برئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بالبيت الأبيض فى العشرين من الشهر المقبل لحضور القمة الثانية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى منذ تولى الرئيس بايدن منصبه.

وأضافت بيير - فى بيان اليوم، بشأن قمة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى الشهر المقبل - : "سيقوم الزعماء خلال القمة، بمراجعة التعاون القوى بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بما فى ذلك التزامنا المشترك بدعم أوكرانيا فى دفاعها عن سيادتها".


وبحسب البيان الذى نشره الموقع الرسمى للبيت الأبيض، سيعمل القادة أيضًا على تعزيز جهود الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ لتسريع اقتصاد الطاقة النظيفة العالمى على أساس سلاسل التوريد الآمنة والمرنة، وسيواصلون التعاون فى التقنيات الحيوية والناشئة، بما فى ذلك البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي.

 

 


كارين جان بيير

أمريكا

البيت الأبيض

أوروبا

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