اليوم السابع
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الاعتماد والرقابة الصحية تبحث التعاون المشترك مع رئيس المجلس الصحى المصرى

الخميس، 28 سبتمبر 2023 11:27 ص
الاعتماد والرقابة الصحية تبحث التعاون المشترك مع رئيس المجلس الصحى المصرى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية
كتب وليد عبد السلام

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استقبل الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، د.محمد لطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، لبحث أطر التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة بمجال تدريب ورفع كفاءة أعضاء المهن الطبية بمختلف التخصصات، بهدف تعزيز تطبيق معايير الجودة الوطنية الصادرة عن "جهار" GAHAR ، وضمان الالتزام بها في الممارسات العملية لمختلف مكونات الخدمة الصحية.

وأكد د.أحمد طه، أن تدريب أعضاء المهن الطبية على معايير الجودة يعتبر أحد الأدوات الفعالة لتحسين الرعاية الصحية، واكساب مقدمي الخدمات الصحية القدرة على تطبيق هذه المعايير بشكل روتيني أثناء قيامهم بمسؤولياتهم اليومية، كما أن هذه البرامج التدريبية تساهم في تطوير الاستراتيجيات المطبقة داخل النظام الصحي وتحسينها، وهو ما يحقق توكيد الثقة في مخرجات النظام الصحي المصري وفي الكوادر البشرية المصرية على المستويات المحلية والاقليمية والدولية.

وأضاف، أن القطاع الصحي المصري يحتاج إلى كوادر بشرية مدربة وبخبرات عالية لتكون قادرة على تأهيل المنشآت الصحية للحصول على الاعتماد وفقا للمعايير الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وبما يضمن استدامة جودة الخدمات الصحية ونجاح منظومة التأمين الصحي الشامل.

من جانبه، أكد د.محمد لطيف علي أهمية البرامج التدريبية التي تنفذها هيئة الاعتماد والرقابة الصحية للتدريب على معايير المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية باعتبارهما المرتكزات الاساسية للمنظومة الجديدة، مشيرا إلى التنسيق الكامل خلال الفترة المقبلة بين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "جهار" والمجلس الصحي المصري، لرفع كفاءة أعضاء المهن الطبية وتدريبهم على معايير وإجراءات تطبيق الممارسات الصحية الآمنة والفعّالة، لضمان سلامة الخدمات الصحية وكذلك الحفاظ على المنشآت والنظم الصحية.

بحث اللقاء مقترح إعداد حزمة من البرامج التدريبية وحصولها على الساعات التدريبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري، بالإضافة إلى اعتماد البرنامج  التدريبي GAHAR EGY-CAP  والذي يمنح المجتازين له شهادة أخصائي تأهيل منشآت صحية للاعتماد ، والذي تقدمه الهيئة بالتعاون مع عدد من الجامعات المصرية.

جدير بالذكر، أن المجلس الصحي المصري أنشأ بالقرار رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٢، ويشرف على ٦ تخصصات، وهو الجهة المسئولة عن تطوير مستوي التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الطبية ولخريجي الكليات الطبية والصحية، واختبارهم للتحقق مـن اســتيفائهم للتــأهيل الـكـافي للممــارسة الطبيـــة والصحيــة الآمنــة، وفقًا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة.

 

 


الصحة

الرقابة الصحية

المجلس الصحى المصرى



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