اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 سبتمبر 2023 02:17 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"الاتصالات" تفتح باب التسجيل بمبادرة شباب مصر الرقمية بمراكز الإبداع لشباب الخريجين

الخميس، 28 سبتمبر 2023 01:04 م
"الاتصالات" تفتح باب التسجيل بمبادرة شباب مصر الرقمية بمراكز الإبداع لشباب الخريجين وزارة الاتصالات - أرشيفية
كتبت هبة السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن المعهد القومي للاتصالات، التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فتح باب التسجيل في مبادرة شباب مصر الرقمية بمراكز إبداع مصر الرقمية لشباب الخريجين، بدءً من دفعات 2009 إلى 2023. 
 
ويتضمن البرنامج مسارات تدريبية مختلفة، منها الذكاء الاصطناعي، وخبير شبكات سيسكو المعتمد، والبرمجة والأنظمة المدمجة، وأمن الشبكات والمعلومات، وأساسيات البيانات الضخمة، والتطوير المهني، وفقا للموقع الإلكتروني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
 
ويحصل المتدربون على شهادة من المعهد القومي للاتصالات باجتياز البرنامج التدريبي بنجاح، بالإضافة إلى شهادات أكاديمية من شركات عالمية في المسارات المؤهلة للشهادات الدولية.

مراكز الإبداع

شباب مصر الرقمية

إبداع مصر الرقمية

الخريجين

الذكاء الاصطناعي

البيانات الضخمة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة