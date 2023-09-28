"الاتصالات" تفتح باب التسجيل بمبادرة شباب مصر الرقمية بمراكز الإبداع لشباب الخريجين

كتبت هبة السيد

أعلن المعهد القومي للاتصالات، التابع ل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فتح باب التسجيل في مبادرة شباب مصر الرقمية بمراكز إبداع مصر الرقمية لشباب الخريجين، بدءً من دفعات 2009 إلى 2023.

ويتضمن البرنامج مسارات تدريبية مختلفة، منها الذكاء الاصطناعي، وخبير شبكات سيسكو المعتمد، والبرمجة والأنظمة المدمجة، وأمن الشبكات والمعلومات، وأساسيات البيانات الضخمة، والتطوير المهني، وفقا للموقع الإلكتروني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويحصل المتدربون على شهادة من المعهد القومي للاتصالات باجتياز البرنامج التدريبي بنجاح، بالإضافة إلى شهادات أكاديمية من شركات عالمية في المسارات المؤهلة للشهادات الدولية.