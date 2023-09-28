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الأوراق المطلوبة للحصول على شقة بمشروع الإسكان الاجتماعى

الخميس، 28 سبتمبر 2023 09:00 م
الأوراق المطلوبة للحصول على شقة بمشروع الإسكان الاجتماعى الاسكان الاجتماعي
كتب أحمد حسن

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الكثير من المواطنين يتعرضون لخطأ كبير نتيجة لعدم إرفاق الأوراق المطلوبة لحجز شقة بمشروع الإسكان الاجتماعى، وبسبب ذلك يتم رفضهم.. ونوضح فى السطور التالية الأوراق المطلوبة التى يجب أن يتم إرفاقها عند التقدم لحجز وحدة سكنية وهى كالتالى..
 
- صورة الرقم القومى للزوج والزوجة 
- صور شهادات ميلاد الأبناء 
- ايصال مرافق.
- شهادة دحل 
- صورة من عقد ايجار الوحدة 
- قيد عائلى مميكن.
- قسيمة زواج مميكنة 
- برنت تأمينات ان وجد 
- صورة من ايصال سداد مبلغ جدية الحجز 
- صورة من ايصال سداد كراسة الشروط 
- استمارة الحجز المرفقة بكراسة الشروط موضح بها اسم المدينة المراد الحجز به والمحافظة ونوع الوحدة 
- الاقرار المرفق بكراسة الشروط بعد التوقيع عليه من قبل العميل 
وزاره الاسكان، مشروع الاسكان الاجتماعى، مشروع المليون وحدة، محدودى الدخل

الاسكان الاجتماعي

شقق الاسكان الاجتماعي

وحدات الاسكان الاجتماعي

اعلان الاسكان الاجتماعي

اعلان شقق الاسكان

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