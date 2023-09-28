اعرف التشغيل التجريبى لتوسعات محطة معالجة صرف صحى طهطا بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

قطاع مياه الشرب والصرف الصحى واحد من أنجح القطاعات الموجودة بمحافظة سوهاج، فلا يكاد يمر وقت إلا ونرى محطات جديدة تدخل الخدمة حيث حققت تلك المشروعات طفرة غير مسبوقة فى القرى والمراكز على مستوى محافظة سوهاج، حيث بدء التشغيل التجريبي لتوسعات محطة معالجة صرف صحى طهطا بمركز طهطا والتى تم تنفيذها تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة إجمالية تبلغ 500 مليون جنيه.

1 – المحطة تقع بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا شمال محافظة سوهاج.

2 – الاعمال بالكامل تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى

3 – نسبة التنفيذ بالمشروع وصلت 100% وتدخل الخدمة بعد التشغيل التجريبى.

4 – المحطة تبلغ طاقتها التصميمية 40 الف متر مكعب لكل يوم

5 – التكلفة الإجمالية للمحطة بلغت بتكلفة 500 مليون جنيه.

6 – تبلغ المساحة الإجمالية للمحطة المحطة مساحه 15 فدان

7 المحطة تخدم أكثر من 300 الف نسمة بمدينة طهطا وقرى نزلة القاضى والجبيرات والكوم الأصفر وكوم بدر والشيخ مسعود.

8 – المحطة تهدف إلى التخلص الأمن من مياه الصرف الصحى وللحفاظ على البيئة وصحة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

9 - ويتكون المشروع من محطة التنقية ومأخذ للمياه على ترعة نجع حمادي الشرقية " الفاروقية، وخط ناقل بطول 2 كيلو متر.

10- المحطة تضم وحدة التنقية الرئيسية والخزان الأرضي وخزان الغسيل والروبة وعنبر طلمبات مياه الغسيل وعنبر طلمبات مأخذ المياه المرشحة وغرفة التشغيل والتحكم ومبنى الكلور والمبنى الإداري والمعمل والموقع العام.

11- المحطة يهدف إنشائها أيضا إلى إستقبال التصرفات الزائدة من محطة المعالجة القائمة.

12- الأهالي عبروا عن فرحتهم بإنشاء المحطة ، موجهين الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، ومحافظ سوهاج على سرعة إنجاز المشروع.



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التوسعات بالمحطة



المحطة



توسعات محطة صرف صحى طهطا



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