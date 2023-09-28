ارتفاع درجات الحرارة بالإسكندرية وخلو الشواطئ من المصطافين

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم شبورة مائية قد تكون كثيفة صباحا من الساعة 4 : 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، خاصة الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى الجنوب وعلى حلايب وشلاتين.

وكان اللواء محمد الشريف ، محافظ الإسكندرية،قد أكد على أن هذا الموسم حقق نجاح كبير ، حيث استقبلت الإسكندرية 5 مليون و700 ألف زائر خلال موسم الصيف، كما حققت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف خلال الموسم الصيفى 2023 نجاح منقطع النظير بالخدماتةالمقدمة للزائرين.

وأكد المحافظ على أن الإسكندرية المصيف الاقتصادي الأول على مستوي الجمهورية لذا تم توفير "شاطئ المندرة" و"شاطئ الأنفوشي" بشكل مجاني تمامًا،و دخول الشواطئ العامة باسعار رمزية تبدأ من 5 جنيهات للفرد شاملة كافة الخدمات، لتصل أعلي فئه للشواطئ السياحية 25 جنيه، مراعاة لارتفاع الاسعار الذي اجتاح العالم باكمله وللتخفيف عن كاهل المصطافين.

وأضاف:" أن هذا الصيف شهد تحدي أخر في بداية الموسم الصيفي فكان التحدى الأكبر افتتاح "شاطئ النخيل" أكبر شواطئ الإسكندرية بعد اغلاق دام لأكثر من ثلاث سنوات، وهذا بعد التأكد التام من وضع منظومة إنقاذ وإدارة متكاملة بالشاطئ لضمان أمن وسلامة الرواد.

وأكد على أنه تم وضع قرارات حاسمة بالزام المستأجرين بأسعار تذاكر دخول الشواطئ وعدم إجبار الرواد علي دفع إكرامية والتنبيه بالحفاظ علي نظافة دورات مياه الشواطئ، وانتشار حاويات القمامة بجميع الشواطئ للحفاظ على نظافة الشواطئ، وكذلك ضرورة تواجد عمال الإنقاذ والمسعفين المدربين علي اعلي مستوي.



