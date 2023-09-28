احذر.. سلوكيات خاطئة تعرضك للخطر والغرامة بقطارات السكة الحديد (إنفوجراف)

كتب سيد الخلفاوى

حذرت هيئة السكة الحديد ركابها من عدة سلوكيات خاطئة تعرضهم للخطر والغرامات، والمساءلة القانونية، منها التسطح أعلى القطارات أو بين العربات، والتدخين، ورشق القطارات بالحجارة، أو الركوب أثناء مسير القطار، أو إلقاء المخلفات في القطار.

كما ناشدت وزارة النقل، على صفحتها الرسمية، المواطنين بعدم إقامة معابر غير شرعية على قضبان السكك الحديدية وعدم العبور منها، لما ينجم عنها من إزهاق لأرواح المواطنين وتعطيل لمسير حركه القطارات.

وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام التام بالعبور من الأماكن المعدة لذلك، وهي المزلقانات الشرعية الخاصة بهيئة السكك الحديدية للمحافظة على أرواح المواطنين، وانتظام مسير حركة القطارات.

يأتى ذلك في إطار الحملة الموسعة التي أطلقتها وزارة النقل تحت عنوان "سلامتك تهمنا"، وذلك لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرفق السكك الحديدية، للمحافظة على أرواحهم، وعلى الملكية العامة للدولة.

وتنفذ السكة الحديد مشروع إعادة هيكلة، والذى يهدف إلى مساعدة الحكومة على تحسين فعالية وكفاءة خدمات السكة الحديد، وضمان سلامتها من خلال قيام الهيئة بالاستثمار في تحديث نظم إشارات وتجديد خطوط السكك الحديدية، وتحديث ممارسات الإدارة والتشغيل لديها من أجل زيادة استجابة قطاع السكك الحديدية لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز السلامة المالية للجهة المنفذة للمشروع، ومن بين محاور الهيكلة، تحديث نظم الإشارات، ويمول هذا المكون تحديث نظم الإشارات على طول خط عرب الرمل - الإسكندرية مع نظام مراقبة حركة آلي باستخدام الكمبيوتر لهذا الجزء، وخط القاهرة - بنها، والإشراف على هذه الاستثمارات.