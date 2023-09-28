اتهامات بالكذب والفساد.. تفاصيل أولى جلسات مجلس النواب الأمريكى لعزل بايدن

وكالات

بدأت لجنة الرقابة فى مجلس النواب الأمريكى، الخميس، جلسات استماع تمهيدا لتحقيق يرمى فى المحصلة النهائية إلى عزل الرئيس جو بايدن بتهمة إساءة استخدام السلطة والكذب على الشعب، لكن الديمقراطيين رفضوا هذه الاتهامات، بحسب سكاى نيوز.

وتعد هذه الجلسة خطوة أولية على طريق طويل، وتعتبر بمنزلة جلسة استماع تمهيدية للنظر فيما إذا كانت هناك أسس صلبة للشروع فى التحقيق الذى سيستغرق وقتا طويلا قبل أن تبدأ عملية المحاكمة والعزل.

وخلال جلسة بثت على الهواء مباشرة فى واشنطن، قال رئيس اللجنة الجمهورى جيمس كومر: "منذ يناير الماضي، جمعت لجنة الرقابة عددا كبيرة من الأدلة تظهر أن جو بايدن أسأ استخدام المنصب العام من أجل منافع لعائلته".

وأضاف: " بايدن كذب على الشعب الأمريكى 10 مرات، منها أنه لم يتحدث مع عائلته عن التجارة، وكذب حين قال إن هناك فارقا كبيرا بين حياته الشخصية ومنصبه، لكنه لم يكن هناك أى فارق أو جدار".

وتابع: "الأدلة أظهرت أن بايدن حينما كان نائبا للرئيس طوّر علاقات عائلته مع شركات فى الخارج ومنها روسية وأخرى صينية".

واتهم المشرع الجمهورى الرئيس الأمريكى بالكذب "حينما قال إن عائلته لم تجن المال من الصين وكذب حتى حينما أظهرت اللجنة أن عائلته حصلت على ملايين الدولارات من شركة صينية مرتبطة بالمخابرات الصينية".

وذكر أن 9 من أفراد عائلة بايدن "شاركوا أو انتفعوا من هذه المبادلات الشخصية، كما أن جو بايدن شخصيا استفاد من هذه المبادلات، وكان هو العقل المدبر".

وقال إن الشعب الأمريكى يطالب بالمحاسبة إزاء ما فعله بايدن من فساد وكيف قوضت هذه الأفعال رئاسة بايدن وعرضت الأمن القومى الأمريكى للخطر، وذلك حين يسيء استخدام السلطة.

وتابع: "وبدأنا تحت رئاسة رئيس مجلس النواب كيفن مكارثى تحقيقا لعزل الرئيس بايدن، يركز التحقيق على ما إذا كان بايدن قد قام بأشياء غير مشروعة طبقا للدستور.

وأضاف: "لجنة الرقابة ستنظر فى 20 ملفا ودليلا يظهر أن بايدن أساء استخدام السلطة".

أما الديمقراطيون الذين شاركوا فى الجلسة، فقد دحضوا كل هذه الاتهامات.

واعتبروا "أنها مسيسية ولا هدف منها والحكومة الأمريكية على باب الإغلاق 48 ساعة، وبدلا من حل هذه الأزمة يسعون لعزل الرئيس".

كيفية عزل الرئيس

يجيز الدستور الأمريكى عزل الرئيس ويوكل هذه المهمة للكونجرس فى حال ارتكاب الجرائم الكبرى مثل الخيانة.

ويبدأ مجلس النواب عملية التحقيق الممهدة للعزل، فى حين ينظم مجلس الشيوخ المحاكمة ويحتاج الأمر إلى موافقة الثلثين.

والمقصود بعزل الرئيس هو توجيه الاتهامات التى تفضى لمحاكمة الرئيس.