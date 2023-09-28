اليوم السابع
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إصابة 10 من عمال اليومية فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية

الخميس، 28 سبتمبر 2023 02:42 م
إصابة 10 من عمال اليومية فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالشرقية انقلاب سيارة - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

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أصيب 10 من عمال اليومية بسحجات وإصابات متفرقة، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل أعلى الطريق الإقليمى بمحافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى مستشفى السعديين المركزى لتلقى الإسعافات الأولية.
 
تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد  بلاغا بوقوع حادث طريق  أعلى الطريق الاقليمى محطة جنيفة، وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص بسحجات وإصابات متفرقة.
 
انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع البلاغ وتبين من التحريات انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية، جرى نقل  المصابين إلى مستشفى السعديين مركز منيا القمح،  وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم، وتم رفع أثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية.

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